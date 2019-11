Oldalanként egymillióért ír tanulmányt Szijjártó testvérének cége a kormánynak

Gulyás Gergely kommentálta az elmúlt időszak eseményeit a rendszeres sajtóértekezleten.

"A kormány üdvözli, hogy Várhelyi Olivér az új Európai Bizottság tagja lesz . Úgy látják, hogy a bővítéspolitika és szomszédságpolitika fajsúlyosabb terület, mint amelyet 2004 óta bármelyik magyar biztos betöltött az EB-ben" – így kezdte Gulyás Gergely az aktuális kormányinfót. A miniszter szerint nemcsak a kormánynak lesz embere a bizottságban, hanem Soros Györgynek is Frans Timmermans személyében. Ennek ellenére a Fidesz EP-képviselői támogatni fogják a Bizottság hivatalba lépését a jövő heti szavazáson.

Mátrai Erőmű

Gulyás szerint állandó és folyamatos az ellenőrzés, ennek adatai a kormány rendelkezésre állnak. Egyszeri eseményről volt szó , semmilyen határérték-túllépést nem mértek a hatóságok, rémhírek jelentek meg a sajtóban. M egerősítette, hogy semmiféle fertőzéstől nem kell tartani az erőmű közelében. A kormányzati felelősséget eddigi is vállalták és ezután is vállalni fogják a szakhatósági eljárásokért.

Bocsánatkérés

A kormány a jogerős ítéleteket végrehajtja, amint kézhez kapják, bocsánatot fognak kérni a Helsinki Bizottságtól – közölte Gulyás arra a kérdésre, hogy szerdán ismét egy sorosozással reagáltak arra, hogy a Kúria szerint elnézést kell kérniük a jogvédő szervezettől.

A parlamenti büntetések

A tervezett házszabályról Gulyás azt mondta, hogy az Egyesült Királyságban akár egy évre is kitilthatják a képviselőket, ehhez képest enyhe, hogy a Fidesz tervei szerint akár 2 hónapra kitilthatnak renitens képviselőket, és akár 12 hónapra is megvonhatják a fizetésüket.

Budapest

Ma 27 CT-van Budapesten, és 23 kerület. „Mit tegyünk még?” – tette fel a kérdést Gulyás, aki szerint egy választási kampányban lehet hülyeséget beszélni, utána viszont szembesülni kell a valósággal. A miniszter szerint az atlétikai vébé nyereséges lehet, ehhez nemcsak stadion hanem park is épülne a Duna-parton, a fővárosnak november végéig kell dönteni, de legeslegkésőbb decemberben el kell dönteni, hogy Budapesten vagy vidéken meg tudják-e rendezni a vébét. Gulyás szerint népszavazást tartani a stadionról már nincs idő és nincs is értelme. A dugódíjról a Fővárosi Közgyűlés tud döntést hozni saját hatáskörében, ha ez megtörténik, azzal szemben nincs apelláta – jelentette ki Gulyás, aki szerint nem biztos, hogy a közgyűlésnek megvan a jogi eszköze a dízelautók kitiltására. A kormány nem támogatja a dugódíjat, ezt már Tarlós István alatt is elmondták. A dugódíj Demszky Gábor hagyatéka, Karácsonynak el kell dönteni, hogy mit tesz ezzel – közölte Gulyás, aki szerint a dugódíj eddigi koncepciója kidolgozatlan. A miniszter azt is reméli, hogy nem fogják kitiltani a dízelautókat Budapestről.



Foci

Az MLSZ adatai szerint a kormány több mint 100 milliárdot költött foci támogatására. Miért ennyire fontos a kormánynak a profi futball támogatása, kérdezte a Reuters. Gulyás azt mondta, lehet vitatkozni az eredményekről, de a 2016-os Európa-bajnokságon jól szerepelt a válogatott, amelynek a teljesítménye ennek ellenére „időnként szomorúságra is okot ad”. A miniszter reményét fejezte ki a pótselejtezők miatt.

Horthy Miklós

Komoly érdemei vannak abban, hogy a trianoni országcsonkítást követően, 1920 után az ország talpra tudott állni, de az sem vitás, hogy az az állam, amelynek Horthy volt a kormányzója, nem tudta megvédeni 600 ezer zsidó honfitársunkat a második világháború idején – közölte kérdésre válaszolva Gulyás.

Gothár Péter