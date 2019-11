Budapesti díszpolgárok kérik az atlétikai vb megrendezését

Miklósa Erika operaénekes, Kemény Dénes, a magyar férfi vízilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya és Merkely Béla professzor levelet írt Karácsony Gergely főpolgármesternek, amelyben arra kérik, hogy támogassa a 2023-as atlétikai világbajnokság megrendezést.

"Magánszemélyként, civilként és Budapest felelős díszpolgáraiként mondtunk véleményt a tervezett atlétikai sport- és szabadidős parkról. Mellette vagyunk, és azt gondoljuk, talán a fővárosi döntés előtt érdemes róla még beszélni" - írta Miklósa Erika csütörtökön Facebook-oldalán. A levélben azt írják, hogy az atlétikai világbajnokság a világ egyik legnézettebb, legnagyobb presztízsű nemzetközi sporteseménye, így a vb előtt és alatt Budapestre figyel majd a világ. "Mindannyian egyetértünk abban, hogy Budapesten kiemelt szerepet kell kapnia az egészségügynek, a kórházak fejlesztésének, de legalább ugyanennyire fontos a prevenció, a lakossági edukáció, az egyének tudatosabb egészség szemlélete, mindezt annak érdekében, hogy az utánunk következő generációk egészségesebbek legyenek. A tervezett atlétikai központ ideiglenes lelátókkal bővítve kezdené meg működését a világversenyre, de utána egy lényegesen kisebb lelátójú, hazánkban egyedülálló atlétikai centrum maradna edzőpályákkal, fedett edzőcsarnokkal, és ami legalább ennyire fontos, az egészséges életmód igényeit kiszolgáló sport- és szabadidős parkkal a fővárosi lakosok számára is." - áll a levélben, amelynek írói szerint az atlétikai központ hosszú távon kínálhatna sportolási lehetőséget az egyetemi hallgatóknak, továbbá a nagyközönségnek, futóknak, a szabadidősport szerelmeseinek. "Ha megvalósul e beruházás, az számos további infrastrukturális és közlekedési fejlesztést von maga után, Budapest egy újabb része válhat méltóvá egy európai világvároshoz, amelynek előnyeiből minden budapesti polgár részesülhet" - zárul a levél. Budapest tavaly kapta meg a 2023-as vb rendezésének a jogát, jelenleg ugyanakkor még nem lehet tudni, hogy a főváros új vezetése hozzájárul-e a vb-hez szükséges stadion megépítéséhez. Karácsony Gergely főpolgármester a hónap elején, miután részt vett a kormányülésen, az atlétikai stadion építéséről és az atlétikai világbajnokságról közölte: azt kérte a kormánytól, hogy a fővárosi önkormányzat részletesebben tudjon tájékozódni a beruházásokról, és a kabinet várja meg a közgyűlés november végi ülését. Hétfőn a Magyar Atlétikai Szövetség - konkrétumok nélkül - pozitívnak és előremutatónak értékelte a találkozót a főpolgármesterrel.



Miklósa Erika fut Fotó: Varga György / MTI

Kompromisszum kell

Kompromisszumos megoldást kell találni a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság ügyében Miklósa Erika operaénekes szerint, aki tizenéves koráig atletizált - egy baleset miatt ért véget a sportolói karrierje -, ám a mai napig rendszeresen fut, teljesítette már a New York-i maratont is. "A kultúra és a sport összetartoznak, a tömegsport elkötelezett híve vagyok - mondta a Budapest díszpolgára címet is kiérdemlő világhírű énekesnő a Népszavának. - Ha felépülne az atlétikai stadion és rendeznék a környezetét, akkor egy olyan élménytér jönne létre a főváros jelenleg elhanyagolt részén (a Rákóczi-híd pesti hídfőjénél), amiből a lakosság is profitálna. Lenne egy olyan hely, ahol biztonságos körülmények között, jó levegőn lehet futni, sétálni, a vb után a stadion lelátóját visszabontanák és a létesítmény mindenki számára elérhető lenne. Nőként nekem különösen fontos, hogy olyan helyen tudjak sportolni, ahol biztonságban érezhetem magam."