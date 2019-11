Nem egyforma lelkesedéssel zajlik a nyomozás Borkai megzsarolása és a felelőssége ügyében

Míg egyre több részlet válik ismertté a Borkai-botrány zsarolási ügyeiben, a politikus felelősségét firtató nyomozás közül volt, amit csöndben máris lezártak.

– Nem lehet tudni, mikori a feljelentés, és azt sem, ki tette, ugyanis még nem kaptuk meg az eddig keletkezett nyomozási iratokat – mondta a Népszavának Plenter Nándor, a Borkai Zsolt megzsarolásával gyanúsított hajdani válogatott labdarúgó, Póczik József védője. Rákérdeztünk arra is, Póczik azután is fenntartja-e állítását – mely szerint egy idegentől jutott a leleplező felvételeket rejtő borítékhoz –, hogy az Index azt írta, élettársának fia közvetítette a prostituáltakat Borkai adriai luxusjachtozására. Az Index szerint F. Gábor maga is a hajón volt, s nem elképzelhetetlen, hogy ő, vagy az egyik általa közvetített lány készítette a felvételeket, melyek így könnyen eljuthattak Póczikhoz. - Ez kizárt, ügyfelemnek kifejezetten rossza a viszonya az élettársa fiával, kerülik egymást, igazából nincsenek kapcsolatban – reagált Plenter Nándor. Felvetésünkre, hogy akkor miért volt ott a hétfői házkutatás idején Póczikéknál F. Gábor is, a védő azt állította: az élettárs fia és annak párja Schwechatból indult volna repülővel, ezért töltötték az éjszakát a házban, ahogyan az már korábban is többször előfordult. – Nem a védencemnél, hanem az élettársánál voltak, igaz, az ingatlan közös – magyarázta Plenter Nándor. – Amúgy éppen azért kezdeményeztem a hatóságnál, vizsgálják meg védencem és F. Gábor híváslistáját, hogy kiderüljön, nincsenek és nem is voltak kapcsolatban egymással. Míg a botrány zsarolási részét illetően egyre több részletre derül fény, addig a korrupciógyanús ügyekről keveset tudni. A szexvideón ugyanis több olyan vállalkozó is látható volt, aki jelentős megbízásokat, üzleteket köszönhetett a Borkai vezette győri önkormányzatnak – nekik pedig a polgármester gyerekei lehettek hálásak. A Borkai-ügyben a Jobbik, a Párbeszéd, valamint a notórius feljelentő, Tényi István is a hatóságokhoz fordult. Ez még azonban messze nem garancia arra, hogy feltárják a gyanús ügyeket. „Megkeresésére tájékoztatom, hogy a Győri Regionális Nyomozó Ügyészségre Szabó Tímea országgyűlési képviselő által hivatali vesztegetés bűntette miatt tett feljelentését a nyomozó ügyészség bűncselekmény hiányában elutasította” – olvasható a Központi Nyomozó Főügyészség lapunknak küldött válaszában. A Jobbik szexuális kényszerítés, hivatali visszaélés, valamint kábítószer-birtoklás gyanúja miatt tett feljelentést. Szilágyi Györgytől, a Jobbik parlamenti képviselőjétől megtudtuk: a rendőrség még nyomoz. Tényi István többek között kábítószer-birtoklás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés, személyes adattal visszaélés miatt fordult a hatóságokhoz. A Borkai Zsolt állítólagos drogfogyasztása ügyében – mint az a Pesti Srácok birtokába jutott rendőrségi dokumentumból kiderült – a Nemzeti Nyomozó Iroda elutasította a feljelentést. A többi esetben Tényi szerint még vizsgálódik a hatóság. A személyes adattal visszaélés ügyében a botrányt kirobbantó ördög ügyvédje nevű bloggal szemben lépett. Hűtlen kezelést a győri Audinak eladott földek kapcsán sejt. Hivatali visszaélés pedig akkor történt szerinte, amikor a Győrben tartott Európai Ifjúsági Olimpián erősen túlárazva bízták az étkeztetést Borkai egyik, az adriai hajóúton is felbukkant vállalkozó barátja.