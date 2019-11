Minden szempontból kudarcot vallott a pedagógus-életpályamodell, a béremelés mára teljesen elinflálódott, ezért a pálya presztízse sem nőtt, a minősítési rendszer pedig éppen a minőségi munkát nem értékeli. A rossz tanár nálunk pont ugyanannyit keres, mint a jó. Az iskola elvesztette a versenyt, ami a jó képességű, művelt, nyelveket beszélő szakemberekért folyik – véli Polónyi István oktatáskutató.

Újabban minden tanév elején rituálé a számháború, amit a sajtó és a független szakértők folytatnak a kormány tagjaival arról, hogy vajon hány pedagógus ­hiányzik az oktatási rendszerből. Kásler Miklós október végén lezárta a vitát azzal, hogy nincs pedagógus­hiány, mert a nyugdíjba vonulókat pótolják a frissen végzettek. Ön szerint mekkora a baj? A Közoktatási Információs Rendszer statisztikái szerint 2010-től 2017-ig kétszeresére nőtt a pedagógushiány, ekkor az óvónőket is beleértve 6126 állás nem volt betöltve, ami még mindig csak körülbelül négy­szá­za­lé­kos hiányt jelent. Ez két éve volt, és nem olyan óriási szám, de ezt a statisztikát ők készítették, nem tudjuk, mennyire torzít. Az viszont tény, hogy az 1953–55-ben született Ratkó-generáció most vonul nyugdíjba, és ha megnézzük a pedagógusok korfáját, azt látjuk, hogy sehogy nem akar fiatalodni. Pedig abból, hogy egyre többen mennek nyugdíjba, értelemszerűen ez következne, ha ­fiatalok lépnének helyettük a pályára. És vajon miért nem lépnek? Könnyen elképzelhető, hogy igaz, amire bizonyos fórumokon panaszkodnak a pedagógusok, vagyis hogy a fenntartó nem engedi a nyugdíjba vonult kollégák helyét betölteni. Amikor 2013 elején a közoktatást államosították, egy olyan fajta irányítási rendszert vezettek be, ami mindent elfed. Csupán a költségvetés számaiból derül ki, hogy ezzel párhuzamosan nagyon komoly összegeket vontak ki a közoktatásból, különösen az alapfokú képzésből, vagyis az általános iskolákból. Amikor azt lehetett olvasni, hogy az intézményfenntartó nem fizeti be a számlákat, az nem azért volt, mert hülyék, hanem azért, mert tényleg nem volt pénzük. Az akkor KLIK-nek nevezett fenntartó bevezetésével megspórolt pénzt pedig a szakképzésbe fektették. A szakképzésen látszik ez a pénz, amit ráköltöttek? Az látszik, hogy elkezdtek többféle ösztöndíjat fizetni a tanulóknak, az oktatókat és a vállalatokat is próbálják így motiválni, de valójában nem igazán sikerül. Az elmúlt 5-6 évben három különböző szakképzési koncepció volt terítéken, de sehogy sem sikerült a tanulók számát növelni, sőt. A szülők nem hajlandók a szakképzésbe adni a gyerekeiket, mert ők is pontosan tudják, hogy egy pályakezdőnek nagyobb esélye van az elhelyezkedésre érettségivel, mint anélkül. Az adatok egyértelműen cáfolják a kormányzati kommunikációt, amely szerint a gimnáziumi végzettség kevesebbet ér, mint egy szakma. Visszatérve a pedagógus-utánpótlásra, a sikerpropaganda egyik visszatérő eleme, miszerint a pedagógusképzés az egyik legnépszerűbb felsőoktatási képzés. A helyzet ellentmondásos, mert a képzés valóban népszerű, más kérdés, hogy alacsony pontszámokkal is be lehet jutni. Európában alapve­tően­ kétféle pedagógusképzést látunk. Az egyik csak annyi embert képez, amennyire az oktatásnak szüksége van, ilyen például a finn. Ezzel szemben Magyarországon egy általános értelmiségiképzés, ami különösen a vidéki, alsó középosztály körében számít keresettnek. Ebben próbált elmozdulást elérni a kormány az életpályamodell és az osztatlan pedagógusképzés bevezetésével. Az első időben, 2015–2017-ben a bejutási pontszámok valóban megemelkedtek, ami egyfajta presztízsnövekedést is mutatott. Azóta viszont visszacsúszott az utolsó helyek egyikére népszerűségben, mert kiderült, hogy az életpályamodell humbug. Miért? Az életpályamodellhez kapcsolódó béremelésről annyit beszéltek a politikusok a sajtóban, hogy általános vélekedés szerint soha nem kaptak még ekkora emelést a pedagógusok, így nincs is ­miért panaszkodniuk. Vegyes a kép, a legjobban az óvodapedagógusok és a tanítók jártak, az ő fizetésük valóban javult a többi szakmához viszonyítva. Viszont a többieket nem sikerült felzárkóztatni, mert bár eredetileg volt olyan szándék, hogy a béreket a minimálbérhez kötik – vagyis minden minimálbér-emelés alkalmával a pedagógusok bére is nőtt volna –, ettől később visszakozott a kormány. Ennek az lett a következménye, hogy a kétségtelenül jelentős, majdnem 50 százalékos emelés mára elinflálódott, mivel a nemzetgazdaságban átlagosan is nőttek ennyit a diplomásbérek. Nem sikerült a pedagógusszakma anyagi presztí­zsét növelni, így nem is a legjobb diákok jelentkeznek képzésre. Pedig közismert tény, hogy akkor lehetne a magyar oktatás helyzetén javítani, ha a lehető legjobb fiatalok választanák a pedagógusi pályát, és ők a lehető legjobb képzést kapnák. Ehhez pedig az OECD átlagának megfelelő béreket kellene társítani. Nálunk ezek közül egyik feltétel sem teljesül.

Polónyi István oktatáskutató Fotó: Pictorial Collective

Rétvári Bence tavasszal mégis óriási sikernek nevezte az életpályamodellt. Neki az a dolga, hogy dicsérje ezt a lovat, ami nyilvánvalóan döglődik. Az életpályamodell mára egyértelműen megbukott, pedig én nagyon drukkoltam a sikernek, mert fontos eleme lett volna a minőségi szempontok érvényesítésének. Setényi János oktatáskutató kollégám szerint a pedagóguspályával az a baj, hogy egymás mellett tanít a nagyon jó tanár és a nagyon rossz tanár, és mind a ketten ugyanannyit keresnek. Vagyis az oktatás minősége, a pedagógus teljesítménye semmilyen módon nem jelenik meg a bérekben. Az eredeti szándék szerint az életpályamodell ezen is változtatott volna, de a megvalósítás nem sült el jól. Miért nem? A különböző szintek – például Pedagógus I., Pedagógus II., Mestertanár – közötti lépések fontos eleme lenne a minősítés, vagyis az az értékelési rendszer. De ez sem működik jól, a közvélekedés szerint iszonyú bürokratikus. A pedagógusok nem szeretik a szakmai portfóliókészítést, szükségtelen adminisztrációnak látják, pedig a felsőoktatásban például teljesen mindennapos dolog. De az tényleg nem jó, hogy az értékelési szempontok igencsak szubjektívek. Az egész nem a mérhető dolgokról szól, például, hogy milyen továbbképzéseken vett részt, milyen eredményeket érnek el a diákjai a kompetenciaméréseken vagy milyen arányban tanulnak tovább. Ha a minősítési rendszer jól működne, az azt feltételezné, hogy a rossz teljesítménynek van következménye, vagyis kiszűri a rossz tanárokat. De a mi közoktatási rendszerünkben egyáltalán nincs minőségi szelekció. Nem is lehet, hiszen a jelen helyzetben nem tudnák pótolni a kiszűrt alkalmatlanokat. Ha nagyon akarnák, tudnák. Mert pedagógushiány lehet, hogy van, de pedagógusképzési hiány nincsen. Másfélszer-kétszer annyi tanárt képez a felsőoktatás, amennyire szükség van, és biztosan van közöttük sok jó is, de az már más kérdés, hogy sikerül-e őket az iskolákba csábítani. Az iskola egyértelműen elvesztette azt a versenyt, ami a jó képességű, művelt, nyelveket beszélő szakemberekért folyik. Biztosan minden évtizedben így gondolták, de most különösen fontosnak tűnik, hogy a jövőben előttünk álló kihívásokra valamilyen módon reagáljon az oktatás, és felkészítse a gyerekeket. A szavai alapján ezzel sehogy nem állunk. A társadalmi elit képes euró­pai színvonalon iskoláztatni a gyerekeit, de a magyar oktatási rendszer iszonyúan inhomogén. A PISA-eredmények alapján a gyerekek 20 százalékának gyakorlatilag alig van esélye – aki ma egy kistelepülési általános iskolába jár, szinte biztosan nem tanul meg egy idegen nyelvet, nem szerez érettségit. Növekszik a korai iskolaelhagyók aránya is, évente körülbelül 60 ezer gyerek hagyja el az oktatást 18 éves kora előtt, mióta lecsökkentették a korhatárt. Ebben az uniós országok között az utolsók között kullogunk, pedig a legtöbb helyen még csak nem is magasabb a tankötelezettségi korhatár. Náluk mégsem esnek ki ennyien az iskolából idő előtt, a mi oktatási rendszerünk viszont nem tud mit kezdeni ezekkel a gyerekekkel. A mai magyar oktatáspolitika az elittel foglalkozik, és a gyerekek körülbelül negyedét otthagyja az árok szélén, pedig pont a hátrányos helyzetű települések iskoláira kellene nagyon sok pénz. Hogyan illeszkedik ebbe a képbe a nulladik évfolyam ötlete, vagy éppen a hatéves kori kötelező iskoláztatás? Ezek nemtörődöm kísérletek a probléma megoldására. A Fidesz oktatáspolitikája gyakran jó kérdéseket tesz fel, csak éppen rossz válaszokat ad rájuk. Ilyen rossz válasz például a kancellári rendszer az egyetemeken, vagy ez a félresikerült pedagógus-életpályamodell is. Hiszen ezek mögött az ötletek mögött az a szándék húzódik, hogy a nulladik évfolyamon a hátrányos helyzetű gyerekeket erőszakkal szocializálják, felkészítsék őket az iskolára. Erre persze rögtön elindul a vita arról, hogy ez csak akkor demokratikus, ha mindenkire nézve kötelező. De a nulladik évfolyamnak semmi értelme nincs egy budai elit kerületben. A rendszer viszont képtelen programokban gondolkozni, a problémákra fókuszálni, mindent univerzálisan, mindenkire kiterjesztve akarnak bevezetni. Ilku Pál, aki 1958 után a leghosszabb ideig volt oktatásért felelős állami vezető, és egy igazi fafejű kommunista barbár volt, azt szerette, ha reggel fél 9-kor ránézett az órájára, pontosan tudta, hogy Kőtelken testnevelésóra van, a II. kerületben meg matek. Mindenkiről mindent tudni akart. A mai magyar oktatási rendszer pont így működik. Elképzelhetetlen, hogy sokféle program működjön párhuzamosan, és nulladik évfolyam csak ott legyen, ahol tényleg szükség is van rá.