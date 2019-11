Partizán tudóstalálkozó a CEU-n

A betegségeket a Tízparancsolattal kezelő emberi erőforrás miniszter újabb testhezálló feladatot kap.

Taktikát válthatott az Orbán-kabinet, úgy tűnik, most már nem újabb százmilliárdos stadion építésével akarják megbosszulni a futballválogatott minden bekapott gólját. A csütörtöki Magyar Közlönybe legalábbis egy igen meglepő kormányhatározat is bekerült – írja a hvg.hu – amely arról szól, hogy a kormány sportakadémiai rendszer kidolgozásáról döntött.

Úgy fogalmaznak, a kormány szándéka

olyan sportakadémiai rendszer megvalósítása, amely elősegíti a minőségi élutánpótlás-nevelést megalapozó tehetséggondozást, sportszakmai felkészítést, versenyeztetést,

és hogy először “a kosárlabda, a kézilabda és a labdarúgás sportágak sportakadémiai rendszer állami feladatellátása kerüljön kidolgozásra”. A kormányhatározat azért is meglepő, mert sportakadémiákból eddig is voltak Magyarországon, ilyen a Nemzeti Kézilabda Akadémia vagy a Nemzeti Kosárlabda Akadémia. A kormány ráadásul a határon túli akadémiákat is támogatja.