Tudja, hogy a kormány éppen önnel konzultál a klímaváltozásról?

Nem csoda, ha nem vette észre, a kormányhonlap egyik szerényebb aloldalára dugták el a konzultációs ívet.

Hétfőig, november 25-éig lehet kitölteni a kormany.hu oldalon a társadalmi konzultációs kérdőívet a 2050-ig tartó időszakra vonatkozó Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiáról a (kérdőív ide kattintva elérhető). A stratégiában fogja meghatározni Magyarország, hogy mi mindent kíván tenni a párizsi klímamegállapodásban foglalt célok eléréséért, és ezt év végéig be kell nyújtaniuk az Európai Bizottságnak.

Bár komoly kérdésről van szó, valószínűleg kevés az esélye annak, hogy eddig sokan kitöltötték volna a november 18-án indított kérdőívet, mivel a jelek szerint ezt a kormány sehol sem hirdeti- írja a 444.hu. Hogy a konzultáció egyáltalán elindult már, azt a lap is csak úgy tudta meg, hogy észrevették klímaváltozással kapcsolatos témákkal foglalkozó Másfél fok Facebook-oldal egyik olvasója véletlenül ráakadt a linkre.

A portál hiába kereste a konzultációt beharangozó hírt az MTI-n illetve a számos kormányközeli híroldalon, elsőre nem sok nyomát találták annak, hogy a kormány igyekezett volna tájékoztatni a közvéleményt az éppen zajló konzultációról, ahogy a kormany.hu főoldalán sem utal semmi arra, hogy épp zajlik egy nagyobb társadalmi konzultáció, és egyelőre úgy fest, hogy ezúttal a Rogán Antal vezette minisztérium sem költött el milliárdokat tájékoztató kampányra. A konzultációt a kormányzati oldalon csak az innovációs tárca alá besorolt klímapolitikáért felelős államtitkársága hirdeti - a hírek rovatban. Tegyük hozzá, a Népszava azért talált még egy felületet, ami beszámolt a kezdeményezésről: a Magyar Napelem, Napkollektor szövetség honlapján már két napja elérhető a kormányzati ív.

A kérdőív oldaláról kiderül, hogy a kormány a 2050-ig tartó időszakra vonatkozó Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia véglegesítésében kéri az emberek segítségét. Mint írják, „a 2015-ben az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Részes Feleinek 21. találkozóján elfogadott, és 2016-ban hatályba lépett Párizsi Megállapodás alapján az aláíró feleknek arra kell törekedniük, hogy az üvegházhatású gázok alacsony kibocsátásával járó hosszú távú fejlesztési stratégiákat fogalmazzanak meg és jelentsenek be, figyelembe véve közös, de megkülönböztetett felelősségeiket és eltérő képességeiket, tekintettel az eltérő nemzeti körülményekre. A fentiek alapján 2020. január 1-jéig Magyarországnak is el kell készítenie és be kell jelentenie a Bizottságnak a legalább 30 éves kitekintéssel rendelkező hosszú távú nemzeti stratégiáját. Ugyanakkor a tagállamoknak nyilvános konzultációt kell végezniük ezen hosszú távú stratégiák elkészítése során.”