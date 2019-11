Vádat emeltek a mozsgói szociális otthon két korábbi dolgozója ellen

Várhelyi Olivér biztosi kinevezését szerinte személyesen Soros György akarta megakadályozni, ám kudarcot vallott. Arról is beszélt, hogy ha kell, kilépnek a Néppártból.

Az utóbbi tíz év legnagyobb diplomáciai sikerének értékelte Vásárhelyi Olivér uniós biztosi kinevezését Orbán Viktor. A miniszterelnök pénteken, szokott közrádiós interjújában arról beszélt, hogy a szomszédságpolitikáért és uniós bővítésért felelős poszt, amit Vásárhelyi megkapott, a következő öt év kulcspozíciója lesz, hiszen ebből a székből lehet megállítani a migrációt és fenntartani a biztosonságot. Vásárhelyi ugyanis az uniós tagjelölt balkáni államokkal is kapcsolatot tart majd, ahonnan ugye a balkáni útvonalat használó migránsok érkeznek, de tárgyal az orosz-ukrán konfliktus miatt bizonytalan lábakon álló Ukrajnával és az afrikai országokkal is.

Az interjú egyik meglepő, de váratlannak nem nevezhető fordulata volt, hogy Orbán Viktor újra kezdte a sorosozást. Miután azt fejtegette, hogy Vásárhelyi kinevezése nem minden magyar sikere – a hazai ellenzék próbálta megakadályozni a győzelmet – elővette Soros Györgyöt:

a milliárdos szerinte személyesen lobbizott azért Brüsszelben, hogy ne nevezzék ki a Fidesz biztosjelöltjét.

Külön konferenciasorozatot igényelne, hogy az olyan nem állami természetű szereplők, mint Soros György birodalma milyen pénzügyi-gazdasági befolyást, bevándorláspolitikát manipuláló hatást gyakorolnak az EU-ra, és hogy kik Soros szövetségesei -fejtegette Orbán. Szerinte ezek (a meg nem nevezett) szövetségesek mind Európa ellenségei, akik migránsokkal akarják elárasztani (s ezzel meg is ölnék) a kontinenst.

Orbán később az uniós gazdaságpolitikát is bírálta: szerinte Brüsszel nem mutatott jó irányt a nemzetállamoknak, és ezért az eurozóna tagállamai most cudar állapotban vannak – Németország is csak egy százalékos gazdasági növekedésre számíthat például. A miniszterelnök szerint a jövő év legnagyobb feladata megvédeni a magyar gazdasági eredményeket.

A műsorvezető kérdésére válaszolva Orbán azt mondta, szamárság, hogy Brüsszel jogállami elvárásokhoz kötné az uniós kifizetéseket, és ebből nem is lesz semmi,