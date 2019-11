Aggódnak a CDU jövőjéért – Karrenbauer lemond, ha a küldöttek nem támogatják

Politikai instabilitás elé néz Ljubljana, miután a kisebbségben kormányzó koalíció elvesztette külső támogatóját. Egyelőre még korai a kabinet bukásáról és a bevándorlásellenes Janez Jansa kormányra kerüléséről beszélni.

Kihátrált a Balpárt, a Levica a Szlovéniát kisebbségben kormányzó középbal koalíció mögül, miután nem tudta megszavaztatni az egészségbiztosítás módosításával kapcsolatos javaslatait. A kormánykoalíció öt pártja és a Luka Mesec vezette Bal között létrejött márciusi szövetség közös terveiben jóléti intézkedések, nyugdíjreform, a lakhatás megkönnyítése, a foglalkoztatás biztonsága, és adóreformok szerepeltek. A Levica kívánságlistájának sarkalatos kérdése az általános egészségügyi hozzájárulást kiegészítő, ugyancsak kötelezően fizetendő különbiztosítás eltörlése. Elképzelésük szerint az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásának fő pillére egy kötelező, ám jövedelemfüggő hozzájárulás lenne, de a javaslatot a koalíció lesöpörte az asztalról, azzal, hogy finomítani kellene rajta, és nem látják pontosan a terv 500 milliós költségének finanszírozását. A kormány átmenetileg 29 eurónyi kiegészítést írna elő mindenki számára az alapbiztosításon felül. Sérelmezte Mesec a kormány hozzáállását a személyi jövedelemadó kérdésében is, a mai állapotban a gazdagok járnak jól, ahogy a szociális juttatások ugyancsak igazságtalanok, a költségvetés pedig úgy általában se nem szociális, se nem fejlesztésorientált- hangoztatta a Balpárt vezére. Elemzők többsége szerint, bár a kabinet mandátuma 2022-ben járna le, hamarább sor kerül új választásokra, igaz, ezzel ellentétes vélemények is napvilágot láttak a helyi sajtóban. A szlovén parlament 90 székéből csak 43-t töltenek meg a kormány képviselői, a törvényhozáshoz így nélkülözhetetlen a Balpárt által delegált 9 honatya szavazata. Mindeközben sürgős tennivalók várnának a kabinetre, így az egészségügyi-, a nyugdíj-, az adórendszer megreformálása. Ezeket a lépéseket mind az EU, mind az IMF kívánatosnak tartaná. Ám a következő hetekben nem várható bármilyen előrelépés a szlovén parlamentben, így máris nyilvánvaló, hogy a törvényalkotást megbénítja a helyzet. A napokban nem sikerült megszavazni az alacsony jövedelműeknek, a népjólétben tevékenykedő önkénteseknek szánt speciális támogatásokat. A kormányfő, Marjan Sarec bízik abban, hogy a kormányjavaslatokhoz külső alkalmi segítséget kaphat az ellenzék pártjaitól, de úgy nyilatkozott, nem szándékozik írásos megállapodást kötni egyetlen remélt támogatóval sem. A Szlovén Nemzeti Párt (SNS) késznek mutatkozott a kormány költségvetési előterjesztésének támogatására, Sarec viszont „minden párt” támogatását szeretné a fontos kérdésekben. Egyelőre semmi jel nem mutat párbeszédre, a feleket kizárólag az erőfitogtatás köti le, ez pedig a kormány bukásához vezet- írja a Total Slovenia News hírportál. Az ellenzéki vezető, Janez Jansa várhatóan mindent megtesz annak érdekében, hogy néhány hónapon belül az új választást tartsanak. A tavaly nyáron megrendezett voksolást a jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) nyerte, a valójában populista, migrációellenes párt vezére Jansa Donald Trump mintájára a „Szlovénia mindenekelőtt” jelszóval kampányolt sikerrel, a voksok mintegy negyedét szerezte meg. A mérleg nyelvét mozgató második helyezett, a mintegy 13 százalékot szerző Marjan Sarec Listája (LMS) formációja azonban nem volt hajlandó a koalícióra, a korruptsága miatt börtönt is megjárt, már a jugoszláv érában is politizáló Jansával. Egy kisváros polgármestere, a hajdani színész, Marjan Sarec ötpárti koalíciót összehozva ülhetett a miniszterelnöki bársonyszékbe. A választók most minden bizonnyal büntetni fogják az aktuális koalíciót, de a helyzetet előidéző Balpárt sem biztos, hogy nyer az ügyön. Nem a részletek, hanem a biztonság iránti vágy irányítja majd a voksokat – hangsúlyozzák a helyi források. Egyes elemzők szerint az aláásott stabilitás eredményeképpen szavazással, de akár anélkül is Jansa ölébe hullhat a hatalom néhány hónapon belül. A szlovén kereskedelmi csatorna, a Nova24TV által közzétett közvélemény-kutatás szerint a koalíció vezető pártja, az LMS a válaszadók 25.9 százalékának bizalmát élvezi, az ellenzéki SDS-re 24.8 százalék voksolna, miközben a jelenlegi kormánykoalíciót 45,7 százalék támogatja. Ugyanakkor „szlovén hagyomány” szerint az egyes közvélemény-kutatók mérései között ezúttal is jelentősek az eltérések. A Mediana ügynökség például két hete mindössze 15,4 százalékon mérte Sarec listáját, de így is megelőzte az úgynevezett demokratákat, 0,2 százalékkal. A Ninamedia felmérésében szintén az LMS áll az élen, 21,4 százalékkal, náluk viszont 7,8 százalékos az előnye Jansa politikai erejével szemben.

MÁS A ZÁSZLÓ - Janez Jansa (jobboldalt) pártját, az SDS-t reklámozta a kampányban Orbán Viktor