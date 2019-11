Késsel fenyegette az Erdogan ellen tüntetőket, de nem kell izgulnia

A vádlottat 140 ezer forint pénzbüntetésre ítélték.

Közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt állította bíróság elé az Ajkai Járási Ügyészség azt a 32 éves férfit, aki a levegőszennyezésre hivatkozással két helyi üzem felrobbantásával is fenyegetőzött.az áll: a vád szerint a férfi még október 19-én, röviddel egymás után fenyegető üzeneteket küldött laptopjáról a két cég hivatalos e-mail címére. Egyik levélben azt írta, hogy amennyiben az üzem nem szünteti meg a város levegőjének kormosítását, akkor hamarosan a földdel lesz egyenlő, majd a másik céget is megfenyegette, hogy felrobbantja az egész gyárat, ha továbbra is szennyezik Ajka levegőjét. A fenyegetések miatt mindkét cég vezetője a rendőrséghez fordult, amely rövid időn belül eljutott a férfihoz, és lefoglalta a számítógépet, melyről az üzeneteket küldte. Az Ajkai Járásbíróság az ügyészi indítványnak helyt adva – alig egy hónappal az eset után – a vádlottat bűnösnek mondta ki 2 rendbeli közveszéllyel fenyegetés bűntettében, ezért 140 000 forint pénzbüntetésre ítélte, amelyet az ügyész, a vádlott és a védő is tudomásul vett.