Tanártüntetés – Összefogtak a szakszervezetek

A kormánnyal továbbra sem vezettek eredményre a tárgyalások.

Széleskörű szakszervezeti együttműködés alakult ki a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) által november 30-ára meghirdetett budapesti demonstráció ügyében – jelentette be pénteken Szabó Zsuzsa PSZ-elnök. A pedagógusok megmozdulását a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának tagszervezetei, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) tagjai, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet, az Oktatási Vezetők Szakszervezete és a Keresztény Pedagógusok Szakszervezete is támogatja. Az érdekképviseleti szervezetek vezetői egyöntetűen kijelentették: mozgósítani fogják tagságukat a november 30-ai tüntetésre. A MASZSZ elnöke, Kordás László hangsúlyozta: a PSZ követelései az egész társadalom követeléseivel esnek egybe, hiszen az ország érdeke, hogy az iskolákban ne túlhajszolt és alulfizetett pedagógusok foglalkozzanak a gyerekekkel. Szabó Zsuzsa elmondta, csütörtökön is tárgyaltak az Emberi Erőforrások Minisztériumának képviselőivel egyebek mellett a tanárok és a diákok óraterheinek csökkentéséről, igazságos béremelésről, a pályakezdő tanárok támogatásáról, a hat éves kortól kötelező iskoláztatás problémáiról, de az egyeztetés nem vezetett eredményre. – Az látszik, hogy a kormányban nincs elég politikai akarat az oktatás valós problémáinak megoldására – fogalmazott a PSZ elnöke. Felidézte, hogy az új szakképzési törvényt is társadalmi egyeztetés nélkül szavazta meg a parlament, amit a szakszervezetek elfogadhatatlannak tartanak. Hozzátette: törekvéseiket az Európai Oktatási Szakszervezetek Tanácsa is támogatja.



Szabó Zsuzsa Fotó: Népszava

Bemutatták a PSZ kérdőíves felmérésének eredményeit is, amiben arra voltak kíváncsiak, mennyit dolgoznak valójában a pedagógusok. A kérdőívet több mint 4600-an töltötték ki, s bár a kutatás nem reprezentatív, jól megmutatja a tendenciákat: míg 2008-ban heti 42 órát dolgoztak a pedagógusok, a mostani kérdőív kitöltői között az átlagos heti munkaidő 56 óra. A válaszadók 90 százaléka dolgozik többet 40 óránál egy héten (mindebbe a helyettesítés, az adminisztráció, a felkészülés, felügyelet, túlórák és más többletfeladatok is beletartoznak). A tanítással lekötött munkaórák száma heti 22-ről 25-re emelkedett átlagosan. Vizsgálták az is, mindez milyen hatással van a tanárok mentális és fiziológiai egészségére: az elmúlt egy évben több mint 3900 válaszadó járt legalább egyszer orvosnál, közülük több mint 2600-an nyilatkoztak úgy, hogy egészségügyi problémáik munkahelyi tevékenységükre vezethetők vissza. A válaszadók több mint 60 százaléka jelezte, hogy mentálisan nagyon kimerült az elmúlt év során. A PSZ tüntetése november 30-án a Magyar Tudományos Akadémia épülete előtt kezdődik 12 órakor, innen vonulnak majd át a Kossuth térre. Ha a kormánnyal a megmozdulást követően sem lesz megegyezés, januárban országos sztrájkra is sor kerülhet.