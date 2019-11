Karácsony is megfosztaná kitüntetésétől a bicskei gyermekotthon elítélt igazgatóját

Korábban Tarlós István ugyancsak azt ígérte, ha október 13-án marad főpolgármester, kezdeményezni fogja a férfi Bárczy-díjának visszavonását.

Budapest 2015-ben tüntette ki a bicskei gyermekotthon elítélt igazgatóját Bárczy István díjjal, amit most Karácsony Gergely főpolgármester elvenne tőle a következő testületi ülésre beterjesztett javaslatával – tudta meg a hvg.hu. A portál felidézi, hogy a gyermekotthon lakói három éve tettek feljelentést, mert elmondásuk szerint az intézményvezető éveken át szexuálisan zaklatott több kiskorú fiút is az intézményben. Az igazgatót 2016 szeptemberének végén a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felfüggesztette állásából, belső vizsgálatot rendelt el, majd feljelentést tett. A rendőrség korábbi közlése szerint azzal gyanúsították a férfit, hogy 2008 és 2016 között a gondozása alatt álló gyerekekkel, hatalmi viszonyával visszaélve „szexuális cselekményt végzett”, illetve erre próbálta rábírni őket. 2007 és 2011 között pedig rendszeresen „szexuális abúzusnak tette ki” a gyermekotthonban elhelyezett, 18 évesnél fiatalabbakat, ezzel erkölcsi, érzelmi fejlődésüket veszélyeztette. A bíróság végül nyolc év fegyházra ítélte, és bár az ügyészség a kiszabott büntetések jelentős súlyosítását indítványozta, nem növelték azt, majd 2019 szeptemberében jogerősen is 8 év fegyházat kapott.A jogerős ítélet után Tarlós István korábbi főpolgármester azt ígérte, ha október 13-án marad főpolgármester, kezdeményezni fogja a Fővárosi Közgyűlésben a férfi Bárczy-díjának visszavonását. Tarlós elbukott, de információik szerint Karácsony Gergely főpolgármester is erre tesz javaslatot.A Fővárosi Közgyűlés november 27-i ülésének meghívójában ugyanis a zárt ülésen tárgyalandó előterjesztések között szerepel egy pont: