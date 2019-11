Házkutatás, casting, csőtörés – Két hónap múlva derül ki, hogy ki lesz Borkai utódja

Nem zárják ki, hogy az idő rövidsége ellenére előválasztás írnak ki, de közben próbálnak olyan jelöltet is találni, akit minden párt elfogad.

Elsősorban a szex- és korrupciós botrány következtében indult rendőrségi vizsgálatok miatt irányul nagy figyelem Győrre, de közben az ellenzék felpörgette a felkészülést a Borkai Zsolt fideszes polgármester lemondása nyomán január 26-ra kiírt időközi választásra. Lapunk információi szerint most még két forgatókönyv létezik: nem zárják ki, hogy az idő rövidsége ellenére előválasztás írnak ki, de közben próbálnak olyan jelöltet is találni, akit minden párt elfogad. Úgy tudjuk, így keresték fel a győri László Zoltánt, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnökét is, aki megerősítette, felkérte őt a közös ellenzék arra, hogy induljon el az időközi polgármester-választáson. – Rövid gondolkodás után, tisztelettel visszautasítottam a felkérést – mondta lapunknak László Zoltán. Döntését egyebek mellett azzal indokolta: éppen tegnap választották meg újra a Vasas szakszervezet alelnökének. Pénteken egyébként újra összeültek az ellenzéki pártok győri vezetői, hogy megtalálják a kihívóját a kormánypárti polgármester-jelöltnek, aki vélhetően Dézsi Csaba András kardiológus lesz. Közben újabb részletek derültek ki Borkai korrupciós-botránya miatti vizsgálatokról. Arról már tegnap is írtunk, hogy – bár a vesztegetés gyanúja miatt tett párbeszédes feljelentést elutasította az ügyészség – a hivatali visszaélés, hűtlen kezelés ügyében írt bejelentések alapján nyomozás indult. Ezekben pedig már érdemi lépések is történtek a Magyar Hang szerint: a lap úgy értesült, hogy gazdasági ügyek miatt tartottak házkutatást két, Borkai érdekköréhez tartozó vállalkozónál, Szabó Ervinnél és Neumann Zoltánnál, és mindkettőjüket Budapestre szállították gyanúsítotti kihallgatásra. Mint arról többször írtunk, a nyilvánosságra került szexvideón Borkai mellett látható barátja, az ügyvéd Rákosfalvy Zoltán és – ruhában – a győri étterem tulajdonos, Szabó Ervin is. Neumann nem látható a videón, őt a Borkai érdekkör meghatározó háttéremberének tartják. Szabó Ervin kegyelt helyzetben volt Győrben, hiszen – mint arról az Index írt – a városban közpénzből rendezett Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon például a vesztes ajánlatnál négyszer drágábban, 896 millió forintért nyerte el az étkeztetés feladatait. Azt már lapunk szúrta ki, hogy Borkai lánya 2014-ben vett Szabótól egy céget, amelynek bejelentett címe a most kihallgatott vállalkozó lakhelye. Csak emlékeztetőül: Borkai fia Rákosfalvynak köszönhet sokat, az ő érdekeltségébe tartozó, lényegében bevétel nélküli cégnél dolgozott havi egymilliós fizetésért. Rákosfalvy kapcsán a Magyar Hang azt írta: különös módon nemrég csőtörés volt irodájában, aminek következtében dokumentumok semmisültek meg. A gazdasági ügyekben indult nyomozások során – a 24.hu és a Magyar Hang értesülései szerint is – iratokat, dokumentumokat foglaltak le.