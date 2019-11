A NAV is nyomoz a szegények sporttámogatását elszipkázó alapítvány után

A szervezet csaknem félmilliárd forintos uniós támogatást vett fel vidéki sportnapokra, a rendezvényeket néha letudták egy gumilabda rugdosásával.

Költségvetési csalás gyanújával nyomoz a NAV Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága a Harmadik Évezred Innovációs Alapítvány ügyében, de gyanúsítottakat még nem hallgattak ki – árulta el Polt Péter legfőbb ügyész a DK-s Vadai Ágnes kérdésére. Az alapítvány ügyeiről lapunk is riportban számolt be , ám a 444.hu írt róluk elsőként: a szervezet 450 millió forintos uniós támogatást igényelt mélyszegénységben élőknek szervezett sportprogramokra, aztán nevetséges rendezvényekkel imitálta a projekt kivitelezését, sőt, közösségi oldalaikon korábban büszkén meg is osztották az ezekről készített (később törölt) fotókat, videókat.

Kompetenciafejlesztésnek állították be például, hogy Szalaszend néhány lakója este, egy autó reflektorfénye mellett focizott a mezőn

Felsőgagyon pedig cigiző gyerekek kerülgették biciklivel az útra kitett marmonkannákat – de az alapítvány a hírportál szerint nagyvonalúan saját sportnapként tüntette fel a tőlük függetlenül megrendezett komádi falunapot is. A programok alkalmanként egymillió forintba kerültek, legalábbis saját számításaik szerint. A történek miatt már az OLAF is vizsgálódik. Vadai Ágnes most azt szerette volna megtudni, hogy az ügyészség ingerküszöbét mikor éri el a több százmillió forint gyanús felhasználása. Polt válaszából kiderült, hogy addig nem is lépnek, amíg nincs kihallgatás, az új Büntető törvénykönyv szerint ugyanis a nyomozás csak ezután kerül a vádhatóság felügyelete alá.