A környezetvédelemből nem lehet megélni, a szennyezésből annál jobban

Nemcsak a Mészáros Lőrinc-féle visontai erőmű okoz kellemetlenséget a helyieknek, Ajkán szombaton tüntettek a Veolia Zrt. erőművének környezetszennyezése miatt.

- Impozáns épület – magyarázta az épület felé fordulva fotósunk egy férfinak, aki megütközve nézte, miért fotózza valaki szombat reggel negyed kilenckor az ajkai erőművet. - Nem idevalósi, ugye? – jött a válasz. – Mert ha ajkai lenne, nem impozánsnak, hanem büdösnek nevezné… A férfi amúgy nem a tüntetésre érkezett, melyet délelőtt tízre hirdetett meg a Bakony Erőmű egykori villanyszerelője, megelégelve a várost immár hosszú ideje beborító bűzt és pernyét. - Amikor 1943-ban megépült az erőmű, ez a hely még a város széle volt – mondta Kovács Attila -, mára viszont körbeérte Ajka, s így elmondhatjuk, a város közepén áll egy szemétégető. A demonstráció szervezője meglehetősen elkeseredetten konstatálta, hogy alig ötvenen gyűltek össze tiltakozni, az előzetes reakciók alapján ugyanis több száz helybélit várt.



- Pedig a korom pártsemleges, mindenkinek hullik a fejére – sóhajtott lemondóan. – De láthatóan túl sok a fotelforradalmár, akiket csak otthon, a számítógép előtt zavar a környezetszennyezés. Kovács Attila szerint a legnagyobb baj, hogy sokan nem is tudják, milyen veszélyeket rejt, hogy az erőmű nemcsak szenet, de mindenféle műanyagokat is éget. - Klórgáz és dioxin kerül a levegőbe, előbbi, főleg a gyerekeknél okoz problémát, csípi a szemet, könnyezést, bőrviszketést okoz – állította –, utóbbi viszont elraktározódik a szervezetben, s hosszú távon komoly betegségekhez vezethet. De ha másokat nem érdekel a probléma, akkor nem tudok mit tenni. Napi nyolc órában dolgozom, ennél többet nem tudok tenni: a környezetvédelemből nem lehet megélni. A környezetszennyezésből láthatóan annál jobban… A tüntetés iránti érdektelenség azért is lepte meg a szervezőt, mert a városban lakók elkeseredettségét mutatja, hogy az ajkai bíróság éppen pénteken ítélt 140 ezer forintos pénzbírságra közveszéllyel fenyegetés miatt egy 32 éves férfit, aki októberben e-mailen fenyegetett meg két helyi céget: amennyiben az üzem nem szüntetik be a város levegőjének szennyezését, felrobbantja őket. A leveleket a Le Bélier Magyarország Formaöntöde Zrt.-nek és Veolia Magyarország Zrt.-nek címezte. Utóbbi tavaly év elején vásárolta meg az ajkai Bakony Erőmű 98 százalékát. A településen és környékén élők reménykedtek, a tulajdonosváltással megoldódik a levegőszennyezés, mely évek óta komoly problémát jelent: a hulló pernye mennyisége akkorra az elviselhetetlenségig nőtt. A korábbi tulajdonosok - a Carbon Investment Kft., a DG Energia Holding Kft., az IFBL Szolgáltató és Vagyonkezelő Kft. nagyjából 25-25 százalékkal bírtak, a maradékon kisbefektetők és önkormányzatok osztoztak – nem foglalkoztak a problémával, ahogy a veszprémi kormányhivatal sem: a városvezetés szerint nem véletlenül, hiszen az előző tulajdonosi kör jó kapcsolatban állt a kormánypártokkal. Így Ajka hiába jelezte, hogy a cég hamis adatokat közöl folyamatosan, hiszen az online mérések négyszer akkora terhelést mutattak, mint amit a cég elismert. Éppen ezért hitték a bakonyi váltásban a Veolia színrelépésekor, hogy nem csak átvitt értelemben lélegezhetnek fel. A cégvezetés a bemutatkozó sajtótájékoztatón azt ígérte, igaz, többlépcsős folyamat során, de Magyarország legkorszerűbb létesítményei közé emelik az ajkait, melyet a lehetőségekhez mérten a lehető legnagyobb arányban biomassza alapúvá akartak alakítani.

- Biomassza, mi?! – háborgott az egyik tüntető. – Elégetnek itt minden mocskot, szemetet, de akik itt dolgoznak, azt mondják, hónapok óta hozzák be Németországból a műanyaggal bevont furnérlemezeket, az kormol itt mindent. - Tavaly csináltuk meg a szigetelést a házon – magyarázta egy másik demonstráló, Horváth Gyula -, sárgára lett befestve, de most már inkább szürkék a falak. - Nem lehet teregetni a teraszra vagy az udvarba, mert koszosabb lesz a ruha, mint volt – szólt közbe egy asszony. - Ha azt akarnám, hogy normálisan nézzen ki a kocsi, naponta kétszer kellene mosatnom – így egy harmadik felháborodott ajkai. A Veolia egy nappal a demonstráció előtt közleményben reagált az ajkai helyzetre. Ebben a cégvezetés állította, hamarosan befejeződik az erőmű 10-es kazánjának korszerűsítése, tavasszal pedig két újabb kazán felújítása kezdődhet el. - Az eddig elvégzett korszerűsítési munkálatoknak köszönhetően a két évvel ezelőttihez képest kevesebb mint felére csökkent a környezetvédelmi határérték túllépések száma – állította a közleményben Vollár Attila, az erőmű vezérigazgatója, aki szerint az újabb kazánkorszerűsítések után tovább csökken majd a károsanyag-kibocsátás. Továbbra is cél a biomassza-részarány növelése, valamint elismerte, a teljes tüzelőanyag mennyiségén belül 5 százalékban úgynevezett SRF (Solid Recovered Fuel) terméket égetnek el, mely elsősorban papírból és anyagában már nem újrahasznosítható műanyagból áll – ez amúgy a cég szerint klórmentes, kereskedelmi forgalomban értékesíthető tüzelőanyag, amelynek energetikai célú hasznosítása Nyugat-Európában széles körben elterjedt. Vollár Attilát külön is megkerestük, kérdéseinkre későbbi választ ígért.