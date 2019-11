Otthon kapott ki a Fehérvár a Puskás Akadémiától

A szegedi aréna építésére 35,8 milliárd forint, a tatabányaira 24,2 milliárd fordítható. Debrecenben 2 milliárdért újítják fel a Főnix Csarnokot, Budapesten az új központi csarnok árát jelenleg 80 milliárdra taksálják.

Magyarország és Szlovákia közösen rendezi meg a 2022-es férfi kézilabda Európa-bajnokságot, ennek apropóján több stadion is épül, illetve megújul a kontinensviadalra. Az összecsapásokat hazánkban Budapesten, Debrecenben és Szegeden rendezik meg, míg Tatabánya póthelyszín lesz.



Bardóczy Gábor, az Európa-bajnokság kormánybiztosa a Sport TV Mai helyzet című műsorában számolt be arról, Szegeden csütörtökön megtörtént a munkaterület átadása. „Egy 8300 férőhelyes aréna fog megépülni úgy, hogy magában az arénában is a mobil lelátós alsó karéjrészt be lehet tolni, és ott is kétpályás edzőlehetőséget lehet biztosítani a fiataloknak. Mellette épül hozzá egy kétpályás edzőcsarnok, ami önállóan is tud működni, illetve a kézilabda-utánpótlásra is gondolva egy akadémiai, kollégiumi részleg is lesz, ahol több mint 30 gyereket tudunk majd elszállásolni bentlakásos kollégiumban” – mondta Bardóczy a tervek szerint 2021 novemberéig elkészülő szegedi multifunkciós létesítményről, amely sportrendezvények mellett kulturális események, szabadidős rendezvények és konferenciák helyszínéül is szolgál majd. A beruházásra 35,8 milliárd forint fordítható – olvasható a múlt csütörtökön megjelent Magyar Közlönyben.

A második legnagyobb költséggel a tatabányai póthelyszín esetén kell számolni, ott ugyanis egy hatezres vadonatúj aréna fog megvalósulni 24,2 milliárdért. „Szintén tartalmaz konferenciatermet és egy 20 pástos vívótermet is a tatabányaiak kérésére. Bízunk benne, hogy az új csarnok nemcsak a kézilabdásoknak, hanem a vívóknak, cselgáncsozóknak, ökölvívóknak, birkózóknak is egy tökéletes otthon lehet, emellett mindenféle kulturális eseményeket, koncerteket, rendezvényeket lehet rendezni” – fogalmazott a kormánybiztos.

Debrecenben kétmilliárd forint körüli összegből tervezik felújítani a Főnix Csarnokot, amelyben talaj- és parkettacserére van szükség. Emellett az eredményjelzőket kell cserélni, illetve az elektromos berendezéseket kell javítani, hiszen azok fölött is eljárt már az idő.

A fővárosban ugyan adott a Papp László Sportaréna, azonban a tervek szerint megépül a Népliget szomszédságában a 22 ezer fősre megálmodott új kézilabdacsarnok – ezt már jóváhagyta Karácsony Gergely, Budapest új főpolgármestere. A létesítmény ára előbb az egekbe szökött, majd csaknem a felére, 80 milliárdra esett. Az építkezés egyelőre kezdetleges állapotban van, a telket már egy éve megvásárolta hozzá a kormány 13 milliárdért.

A kontinensviadal kapcsán ugyanakkor az eredeti tervek már megváltoztak, lévén a nyertes pályázatban még Veszprém is szerepelt helyszínként. A kormánybiztos megerősítette a korábbi hírt, hogy a Veszprém Arénában nem rendeznek majd Eb-meccseket.

„Le kellett volna szedni a tetejét az egész veszprémi arénának, és felfelé bővíteni egy újabb karéjjal, hogy a kívánt 8 ezer-pár száz férőhelyet el lehessen érni” – mondta a kormánybiztos, aki azt állapította meg, hogy mindez gazdaságosan nem lenne megvalósítható.