Az erdélyi magyarokat nem nagyon érdekli, ki lesz a román elnök - de a románokat sem izgatja túlságosan

De a Brexmas előtt azért még meg kellene nyerni az előrehozott választásokat.

Boris Johnson brit miniszterelnök szerint még karácsony előtt ismét a parlament elé kerül a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeit rögzítő megállapodás, ha a kormányzó Konzervatív Párt megnyeri a december 12-ére kiírt előre hozott választást - írja az MTI. A Konzervatív Párt hivatalosan vasárnap délután mutatja be választási programját, de szombat éjjel közzétett nyilatkozatában Johnson néhány részletet ismertetett a dokumentumból. A brit kormányfő közölte: a konzervatívok választási programja a Brexit végrehajtása, véget vetve a bizonytalanságnak és lehetővé téve az e bizonytalanság miatt visszafogott beruházások megvalósítását a brit gazdaságban. Johnson hozzátette: ha a konzervatívok a decemberi választáson többségbe kerülnének, az azt jelentené, hogy a Brexit-folyamat január végéig, vagyis a Brexit jelenleg érvényes határidejéig lezajlana. "Az én előzetes karácsonyi ajándékom a nemzetnek az lesz, hogy a Brexit-törvénytervezet még az ünnepi szünet előtt a parlament elé kerül, és akkor az emberek végre e látszólag soha véget nem érő Brexit-drámasorozattól megszabadulva élvezhetik az ünnepeket" - mondta a brit miniszterelnök. A választási kampány első mozzanataként feloszlatott előző parlament alsóházának képviselői október végén megszavazták ugyan a Brexit-megállapodás alapelveit, rögtön ezután azonban leszavazták a megállapodás törvénybe iktatására kidolgozott rendkívül feszes kormányzati menetrendet, azzal az indokkal, hogy egy ilyen terjedelmű és ennyire bonyolult jogszabálytervezetet nem lehet gondosan áttanulmányozni és elbírálni a kormány által megszabott három ülésnap alatt. E második szavazás után Boris Johnson az alsóházban bejelentette, hogy a kormány szünetelteti a ratifikációs folyamatot, amíg az Európai Unió döntést nem hoz a Brexit további halasztását indítványozó brit kormányzati kezdeményezésről. Johnsont jogszabály kötelezte arra, hogy kezdeményezze az uniós állam- és kormányfők alkotta Európai Tanácsnál a Brexit halasztását, mivel a törvényben foglalt határidőig, október 19-ig a parlament nem ratifikálta Brexit-megállapodást, és nem járult hozzá a megállapodás nélküli kilépéshez sem. Az Egyesült Királyság október 31-én lépett volna ki az Európai Unióból, de az Európai Tanács 2020. január 31-ig meghosszabbította a kilépési határidőt. Johnson ezután kezdeményezte az előre hozott választások kiírását december 12-ére, és az indítványt a parlamenttel folytatott hosszas tusakodás után el is fogadtatta. A konzervatívok választási programjából szombat éjjel előzetesen közzétett részletek között szerepel a bevándorlás mérséklése és a bevándorlási kérelmek pontozásos rendszeren alapuló elbírálásának bevezetése. A program megerősíti azt a korábban is elhangzott ígéretet, hogy a konzervatív kormány 20 ezerrel növeli a rendőrség létszámát, a 75 éven felülieket mentesíti a televíziós előfizetési díj alól, a nyugdíjakat pedig vagy az aktuális éves inflációval, vagy a bérnövekedés ütemével azonos mértékben, vagy 2,5 százalékkal emeli, attól függően, hogy a három közül melyik a legmagasabb. Szerepel a programban, hogy a tanárok kezdő éves alapfizetése legalább 30 ezer font (csaknem 12 millió forint) lesz, és az állami egészségügyi szolgálat (NHS) finanszírozása a 2023-2024-es pénzügyi évig 33,9 milliárd fonttal (több mint 13 ezer milliárd forinttal) emelkedik.