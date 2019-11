Rekordot döntött Federer és Zverev Mexikóban

Egy maratonista férfi és egy gátfutó nő diadala.

A férfiaknál a kenyai Eliud Kipchogét, a nőknél pedig az amerikai Dalilah Muhammadot választották az év legjobbjának a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnél - írja az MTI. Kipchoge október elején Bécsben 1:59:40 óra alatt futotta le a maratont, ami ugyan világcsúcsként nem hitelesíthető, ám a két óra áttörése a "laboratóriumi körülmények" ellenére is történelmi tett. Muhammad júliusban hazája világbajnoki válogatóján 52.20 másodpercre, majd a vb-döntőben 52.16-ra javította a 400 méteres gátfutás világrekordját, ráadásul a 4x400 méteres váltóval is diadalmaskodott. Díjazták a legjobb 20 éven aluli atlétákat is. A férfiaknál győztes etióp Selemon Barega idei legjobb eredményeként ezüstérmes volt 5000 méteren a dohai felnőtt-világbajnokságon, az U20-asok között 5000 és 10 ezer méteren is vezeti a világranglistát. A női győztes az ukrán magasugró Jaroszlava Mahucsi lett, aki 2,04 méterrel U20-as világrekordernek mondhatja magát, ezüstérmet szerzett a dohai felnőtt-vb-n, a korosztályos Európa-bajnokságon pedig nem talált legyőzőre. A sportszerűségi díjat a bissau-guineai Braima Suncar Dabo kapta, miután a dohai vb férfi 5000 méteres versenyeinek előfutamában végig támogatva, szinte vonszolta magával az arubai Jonathan Busbyt, aki láthatólag teljesen elkészült erejével, de a hathatós segítséggel végül teljesíteni tudta az öt kilométeres távot.