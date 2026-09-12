Az új reklámszlogen, amelyhez Svájc büszkeségére, Roger Federerre sincs szükség.
Federer visszavonult, Nadal kiesett a top10-ből, maradt Novak Djokovic, aki újfent világelső, de a 16 évvel fiatalabb Alcaraz elől óvnia kell a pozícióját. Mi várható a férfi tenisz legmagasabb szintjén az elkövetkezendő időkben?
A 39 éves Roger Federer tizennégy hónapos kihagyás után szerdán újra tétmeccset játszott. A 20-szoros Grand Slam-bajnok három szettben győzte le Katarban Daniel Evanst.
A kortárs magyar irodalom formakultúrája és nyelvi komplexitása sok esetben felülírja az ugyanezen magyar költők által fordított szövegekét – kockáztatja meg a kijelentést Lanczkor Gábor költő. A tavaly májusban frissen alapított, 1749 című, online világirodalmi magazin főszerkesztőjével a világirodalomnak nevezett fikció és hazai befogadásáról beszélgettünk.
Az idén két térdműtéten átesett svájci sztár felépülése a vártnál hosszabb időt vesz igénybe.
Ezzel kapott ki Nadaltól a kilenc évvel ezelőtti Roland Garros döntőjében.
Roger Federer és Rafael Nadal 16 éve csatázik egymással, ez idáig összesen 39 Grand Slam-győzelmet hoztak össze.
A 20-szoros Grand Slam-bajnok Roger Federer hét mérkőzéslabdát hárítva bejutott az elődöntőbe a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon.
Nézőrekordot döntött Roger Federer és Alexander Zverev bemutató teniszmérkőzése szombaton Mexikóvárosban.
A négy közé jutott Roger Federer, miután simán legyőzte Novak Djokovicot a Londonban zajló férfi tenisz ATP-világbajnokságon a Björn Borg-csoport csütörtöki zárómérkőzésén.
Serena Williams pedig karrierje során 13. alkalommal jutott be az elődöntőbe.
„Szeretem a kihívásokat, de ennél azért lehetett volna kicsit könnyebb” – jegyezte meg a magyar játékos.
A magyar teniszezőnek az első szettben két játszmalabdája is volt, de nem tudott élni velük, a svájci világsztár így végül 7:6 6:4-re nyert és bejutott a legjobb négy közé.
A magyar játékos eddig egyszer, 2018-ban találkozott a korábbi világelsővel.
A svájci játékos a spanyol Fernando Verdascóval találkozik a nyolcaddöntőben.
Az elmúlt két évben győztes svájci sztár kiesett a nyolcaddöntőben az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.
Minden idők legnagyobb értékű sportszerződését kötötte meg Roger Federer. A svájci teniszező tíz év alatt 84 milliárd forintnyi pénzt kap, amiért egy japán márka, az Uniqlo ruháiban játszik.
Egy hét után ismét csere történt az élen a férfi teniszezők világranglistáján: újra Rafael Nadal vezet a hallei torna vasárnapi döntőjében vesztes Roger Federer előtt – írja az MTI.
Ismét Roger Federer vezeti a férfi teniszezők világranglistáját, miután megnyerte a múlt heti, rotterdami versenyt. A nőknél a dohai tornagyőztes cseh Petra Kvitova ismét a legjobb tíz közé került, az élen továbbra is a dán Caroline Wozniacki áll. Babos Tímea megőrizte 35. helyét - írja az MTI.
Fucsovics Márton tegnap fülig érő szájjal mesélt a Roger Federer elleni mérkőzésről, s jövőbeli, nagyra törő terveiről.
Fucsovics Márton eddig megállíthatatlan volt az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, ahol a nyolcaddöntőben korábbi edzőpartnere, a tizenkilencszeres Grand Slam-tornagyőztes svájci Roger Federer vár rá.