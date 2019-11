Üzenet Kínának Hongkongból

Egyelőre úgy tudni, nem sérült meg senki a viaduktomlásban.

Mintegy harmincméteres szakasz omlott össze a Torinó és Savona közötti viaduktból vasárnap a heves esőzések és áradások által sújtott észak-olaszországi Liguria és Piemonte tartományt összekötő autósztrádán. A jelenlegi ismeretek szerint a katasztrófa idején nem haladt át rajta gépjármű. A katasztrófavédelem közlése szerint a nagy mennyiségű csapadék magával mosott egy hegyoldalt, amely sártengerként ráomlott a viaduktra. A völgy feletti autósztrádaszakaszból csak az összeroncsolódott védőkorlát maradt meg, amely a szakadék fölött lóg. Az eddigi hírek szerint a viadukton az omlás pillanatában nem tartózkodtak járművek, de több gépkocsi is az utolsó pillanatban fékezett és állt meg a viadukt előtt az omlást látva. A piemontei Torinót a liguriai Savonával összekötő A6-os sztráda egyik viaduktjáról van szó. A térségben az utóbbi 24 óra alatt az évi csapadékátlag egyharmada esett le. Mindkét tartományban szombat óta a legmagasabb fokozatú, vörös szinű riasztás van életben. Piemonte tartományban, Alessandria város körzetében egy gépkocsi három utassal a Bormida folyóba esett, a mentők két embert kimentettek, a harmadik, eltűnt személy után még folyik a kutatás. Genova, Savona és Imperia városokat továbbra is heves esőzések sújtják. Savonában egy férfi a Letimbro folyóba esett, de ki tudták menteni. A tűzoltóság tucatnyi alkalommal vonult ki elárasztott pincékhez és garázsokhoz. A Ferrero édességgyár szombaton délután kénytelen volt leállítani a termelést a piemonti Albában működő üzemében, miután a közeli Tanaro folyó veszélyesen megduzzadt, és óvintézkedéseket kellett elrendelni. A Pó folyó Torinó területén kilépett medréből, a város teljes rakpartja víz alá került. Vasárnap este a 4,6 méteres magasságot, megközelítve a 4,7 méternél életbe lépő veszélyességi szintet. A Comói-tó is kiáradt és vízzel árasztotta el a parti városokat. Velencében sem javult az árvízhelyzet, szombat éjjelre a vízszint 1,4 méterre nőtt. A város egyes részei változatlanul víz alatt állnak. La Fenice operaházban vasárnap este készülnek Verdi Don Carlos című operájának évadnyitó bemutatójára. Az operaház az elmúlt heti árvízben súlyos károkat szenvedett, de ezeket a premierre sikerült helyrehozni, és bíznak benne, hogy az előadást meg tudják tartani. Víz alá került a dél-olaszországi Reggio Calabria városa is, ahol a heves esőzések miatt az utcán leparkolt autókat is ellepte az ár.