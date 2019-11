Hableány-tragédia: napokon belül vádat emelnek a Viking Sigyn kapitánya ellen

"Hogy lásd, mit teszel kockára" - írta a rendőrség legújabb, nagyon is elrettentő figyelemfelhívásához.

A magyar rendőrség Instagram-oldalát az utóbbi időben ellepte a tetris challenge mindenféle variációja, annyi azonban mindig közös volt a kiterített tárgyakról és tulajdonosaikról készült képeken, hogy vagy valamelyik rendőrségi alosztály vagy valamelyik társszerv alkalmazottai feküdtek modellt a játékhoz. Most azonban egy elég nagyot csavartak a kihíváson. Miután az idei baleseti statisztikák kiugróan lehangolóak, a kommunikációért felelős munkatársak úgy gondolták, a tetris challenge segítségükre lehet abban, hogy minden közlekedőnek felhívják a figyelmét a fokozott óvatosságra, és elkészítettek egy autóbaleset tetris challenge-ét, ami első ránézésre nagyon is elrettentő, konkrétan kirázza az embert a hideg. De hál'Istennek második ránézésre már oldódik egy kicsit a feszültség - ugyanis a kép bal oldalán látható egy alak, aki az egyik autóroncs alatt fekvő bábuval ellentétben élő ember, és szelfit készít magáról. Vagyis hamar egyértelművé válik, hogy a kép nem éles helyzetben készült.