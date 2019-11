334,66 forinton az euró

Semmi garancia nincs arra, hogy a jövőben továbbra is a munka világa területén nagy gyakorlatot szerzett bírók ítélkezhetnek majd a dolgozók peres ügyeiben, a munkaügyi perek száma várhatóan tovább csökken majd – reagált a munkaügyi ítélkezés átalakításának hírére a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ).

Mint arról a Népszava is beszámolt: a kormány törvénytervezete az eddigi - szervezetileg nem elkülönült, de önálló - közigazgatási és munkaügyi bíróságokat megszüntetné. A jövőben a munkaügyi pereket a törvényszékek bírálnák el, ahol büntető, polgári, valamint munkaügyi kollégiumok működnek. Hogy melyik bíró milyen ügyeket tárgyalhat, azt a törvényszék elnöke osztaná be. Előfordulhat, hogy a munkaügyi pereket olyan bírók tárgyalják majd, akik eddig egyáltalán nem foglalkoztak ilyen ügyekkel – fogalmazott Kordás László, a MASZSZ elnöke, aki szerint a kormány a javaslattal újabb határozott lépést tesz az érdekvédelmi rendszer totális lebontása felé. Rámutatott: a munkavállalók félelme miatt már egyébként is drámaian csökkent a munkaügyi perek száma. A változás pedig még inkább elrettentheti a munkavállalókat attól, hogy bírósági segítséggel rendezzék vitás ügyeiket. A szakszervezeti vezető szerint már az új polgári perrendtartás is jelentősen nehezíti az igényérvényesítést. Első körben ugyanis ki kell tölteni a keresetlevél nyomtatványt, ami „földi halandó számára képtelen feladat”. A nyerhető kis perérték miatt viszont nem érdemes ügyvédet fogadni, de sokan ki sem tudnák fizetni. Az ingyenes pártfogó ügyvéd igénylésének folyamata viszont végtelenül bonyolult, és a kereseti határ is irreálisan alacsony – sorolta a problémákat Kordás László. A MASZSZ elnöke úgy látja: a kormány 2010 óta módszeresen törekszik a munkavállalók érdekérvényesítési lehetőségeinek korlátozására. A munkaügyi bíróság megszüntetésével egyértelmű a szándék: az embereknek ne legyen kedvük és bátorságuk bíróság elé vinni a munkahelyi vitákat.