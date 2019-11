Hajszálnyi előnnyel megnyerheti az uruguayi választást a jobboldali elnökjelölt

Richard Spencer a védelmi miniszter tudta és beleegyezése nélkül próbált egyezkedni a Fehér Házzal Edward Gallagher ügyében, mert nem értett egyet az amerikai elnök döntésével.

Lemondásra kényszerült az amerikai védelmi tárca haditengerészeti államtitkára, Richard Spencer, aki Mark Esper tárcavezető követelésére nyújtotta be lemondását – jelentette be a védelmi minisztérium helyi idő szerint vasárnap este. Az ok: az államtitkár a miniszter tudta és beleegyezése nélkül megpróbált egyezkedni a Fehér Házzal a haditengerészet kommandós elitegységének parancsnoka, Edward Gallagher ügyében, mert nem értett egyet Donald Trump amerikai elnök döntésével. Ezt maga Spencer is elmondta amerikai újságíróknak, illetve kiemelte lemondó levelében. Trump november 15-én nyilvánosságra hozott döntése szerint vissza kell állítani Edward Gallagher haditengerészeti kommandós rangját, amelytől az idén tartott hadbírósági tárgyaláson megfosztották. Az államtitkár ekkor kezdeményezett tárgyalásokat a Fehér Házzal. Azt javasolta, hogy Gallagher ellen folytatódjék a hadbírósági tárgyalás, majd utána úgy tarthassa meg a haditengerészeti rangját és kitüntetéseit, hogy nyugállományba vonul. Az államtitkár tárgyalásairól a miniszter nem tudott. Mark Esper védelmi miniszter közleményében leszögezte:



„mélyen zavarba ejtett a minisztérium magas rangú tisztségviselőjének e viselkedése. Arra az elhatározásra kellett jutnom, hogy Spencer államtitkár nem élvezi többé a munkája folytatásához szükséges bizalmamat”.

Trump elnök és Richard Spencer Fotó: Oliver Contreras / AFP

A tárcavezető közleménye után a minisztérium újabb közleményben jelentette be, hogy Edward Gallagher ellen nem folytatódik a hadbírósági tárgyalás, a kommandós nyugállományba vonul, és megtarthatja rangját és kitüntetéseit. Edward Gallaghert azért állították hadbíróság elé, mert Irakban halálra késelte az Iszlám Állam nevű terrorszervezet egyik elfogott – és amerikai őrizetben lévő – dzsihadistáját, és ezzel háborús bűncselekményt követett el, majd a holttest mellett pózolva fotót készíttetett magáról. A háborús bűncselekmény vádja alól felmentették a kommandóst, ám bűnösnek találták abban a vádpontban, hogy a holttest mellett pózolva fotózta magát. Emiatt fokozták le, és emiatt várt volna rá újabb tárgyalási forduló. Donald Trump november 15-én, amikor elrendelte Gallagher katonai rangjának visszaállítását, kegyelemben részesített két olyan katonát is, akik ellen Afganisztánban elkövetett háborús bűnök miatt emeltek vádat. A Pentagon akkor ugyan közleményben tudatta, hogy a tárca bízik a katonai igazságszolgáltatási rendszerben, és az elnöknek megvan a felhatalmazása, hogy ilyen ügyekben mérlegeljen, de az amerikai sajtóban azóta sorra jelentek meg meg nem nevezett forrásokra hivatkozó értesülések a Fehér Ház és a Pentagon közötti nézeteltérésről és feszültségről. Az elnököt támogató republikánus szavazók jó része szemében ugyanis Gallagher hős volt, míg a hadsereg berkein belül és kívül egyaránt sokan úgy ítélték meg, hogy Edward Gallagher lejáratta az amerikai hadsereget és az elitegységet is. A távozott Richard Spencer munkáját egyelőre eddigi helyettese, Tom Modly veszi át ügyvezető államtitkárként. Mark Esper Kenneth Braithwaite oslói nagykövetet, nyugalomba vonult ellentengernagyot javasolta már vasárnap államtitkárnak. A The Wall Street Journal című amerikai lap értesülése szerint Donald Trump egyetértett Braithwaite jelölésével.