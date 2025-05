Dél-amerikai futball, latin szerető

Zicónak részben még igaza is lehet, de nem teljesen. Már amennyiben előzetesen Brazíliát, Argentínát vagy Uruguayt tartotta a most folyó világbajnokság trófeájának elnyerésére. Közülük Brazíliának erre még lehet esélye - noha a szombaton mutatott játéka alapján erősen megfogyatkozhatott a Neymarékra fogadók aránya -, Argentína esélyei is tovább élnek, Uruguayé viszont nem.