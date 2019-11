Sokkoló tetris challenge-t mutatott be a rendőrség

Az ütközés utáni jelenet a halál kirakós játéka is lehetne: csak októberben 71-en vesztették életüket az utakon.

Új tetris challange fotót készített a rendőrség, de a már megszokottnak mondható cukiskodó, vagy profizmust sugalló képek helyett egy baleseti helyszín felülnézeti képét mutatták be, így figyelmeztetve a halálos közúti balesetek veszélyére.

Mint a beszámolóból kiderül, nem telik el úgy nap, hogy valaki ne halna meg a hazai utakon. „Egy gyerek, egy anya, egy apa, egy barát. Olykor egy nap többen is. Október gyalázatos volt ebből a szempontból. 71-en haltak meg”. Arra is emlékeztetnek, hogy a helyszínre érkező kollégáik nem csak a szétroncsolt testeket látják, hanem a metrört hozzátartozókat is, mert mindig ők a rossz hír vivői.

A tragédiákat három tényező okozza a hatósági statisztikák szerint: gyorshajtás, elsőbbség meg nem adása és a kanyarodási szabályok megszegése – pedig többségük megelőzhető lenne némi odafigyeléssel is. Például azzal – írja a police.hu