Életüket adják a szórakoztatásért

Az utóbbi napokban több légtornász szenvedett súlyos sérüléseket. Az orvosi segítségen túl ilyenkor komoly lelki támogatásra is szükségük van, de itthon ez egyelőre gyerekcipőben jár.

Nézőként szinte természetesnek vesszük, hogy az artisták mutatványai sikerülnek, az ámulatba ejtő és veszélyes előadásaik során nem történhet baj. Pedig baleset bármikor előfordulhat, az utóbbi időben kifejezetten sok légtornász került kórházba súlyos sérülésekkel, mert lezuhantak a magasból. „Ha valaki bele születik az artisták világába, akkor nem érik meglepetések, pontosan tudja, mire számíthat, hiszen ott szocializálódik. Azoknál viszont, akik artistaképzőben tanulnak, vagyis civilek, más a helyzet. Őket nagyon sokszor meglepetésként éri, hogy már a tanulási időszak alatt is milyen veszélyeknek vannak kitéve. Ez inkább akkor tudatosul, mikor történik egy baleset, aminek híre eljut mindenkihez” – mondja lapunknak Sz. Látó Judit, a cirkuszművészetre és artistákra specializálódott mentálhigiénés szakember. Ő támogatja Virgíniát is, a 19 éves magyar artistalányt, aki november 16-án előadás közben, négy méter magasból zuhant le az erdélyi Vajdahunyadon. A fiatal légtornásznak többszörös törése, kéz és láb sérülése lett. Az artista egyébként nem hibázott, a Krónika szerint bűnvádi eljárást indítottak a román nyomozó hatóságok, egy videófelvétel tanúsága szerint ugyanis a kötél szakadt el, vagy nem rögzítették megfelelően. „Több artistával is beszélgettem a balesetük után, mindenki elmondta, hogy mivel anyaggal dolgoznak bármikor előfordulhat szakadás, ez benne van a pakliban. A tapasztaltak ezzel tisztában vannak. Egyesek soha nem tudnak visszatérni, ezt sem könnyű feldolgozni, én a kríziskezelésben igyekszem segíteni őket. Előfordul, hogy videó is készül a balesetről, amit aztán újra és újra megnéz az érintett, így szembesülve a történtekkel. A lelki gyógyulás gyakran hosszabb, mint a fizikai” – fejti ki Sz. Látó Judit.



Sz. Látó Judit

A cirkusz világával kapcsolatos pszichológiai vizsgálatok szerinte egyelőre gyerekcipőben járnak. „Sok artista keres fel a magánpraxisomban, és gyakran szembesülök azzal, hogy igenis vannak hiányosságok. Nyilván nem kell minden nap azt sulykolni a fiatalokba, hogy bármikor meghalhatnak, de beszélgetni kell arról, hogy bármi megtörténhet, mert ez arra ösztönözheti őket, hogy még jobban figyeljenek és ellenőrizzenek mindent. Ezzel csökkenteni lehet a balesetek számát” – mondja. Artisták hozzá leginkább a csapaton belüli konfliktusok, baleset miatt fordulnak. Mint mondja, ez egy nagyon zárt világ, nehezen engednek közel magukhoz kívülállókat, őt is csak azért fogadták el, mert folyamatosan járja a cirkuszi előadásokat, tisztában van az életmódjukkal. „Sok artista barátom van, ez egy nagyon különleges világ, amelyben sokkal több konfliktus van, mint amit a kívülállók képzelnek. Egy vándorcirkusz esetében például generációk élnek együtt, így természetesek akár a napi összezördülések, de ha előadás van, akkor ezeket muszáj félre tenni, hiszen a porondon szó szerint egymás kezébe adják az életüket. Azon kívül viszont fontos lehet a mentális támogatás, a stressz- és konfliktuskezelés, vagy egy baleset után a helyzet feldolgozásának segítése” – mondja a szakember.