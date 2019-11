A Fidesz szerint nyilvánvalóvá vált, hogy Soros György áll a magyar biztos elleni támadások mögött, és ezt onnan tudni, hogy ők azt mondják

Tízezer kieső kilométer, 39 elterelt vagy leállított BKV-járat: érdekes adatokat kaptunk a török elnök látogatásával járó korlátozásokról.

Nem csak idegességünkben érezhettük úgy, hogy teljesen leállt Budapest közlekedése Recep Tayyip Erdogan november 7-i látogatása idején, a Főpolgármesteri Hivataltól kapott adatok alapján tényleg megbénult a főváros.



Az összesítés nagyrészt a BKK és a BKV adatain alapszik: mint megtudtuk, a négy, illetve nyolcórás időtartamú forgalomkorlátozások markánsan érintették a tömegközlekedést. A BKV járatai november 6-án 236573 kilométert, november 7-én viszont csak 226 706 kilométert futottak, vagyis

A korlátozások az M1-es metró, öt, főként Budán közlekedő villamos (1, 2, 17, 19, 41), kilenc trolibusz ( 70, 72, 73, 74, 74A, 75, 76, 78, 79), huszonkét autóbusz ( 15, 16, 16A, 20E, 25, 30, 30A, 32, 92, 96, 100E, 105, 115, 116, 162, 169E, 196, 196A, 200E, 225, 230, 231), valamint a D11 hajó és a Sikló közlekedését érintették.

Mindez több tízezer ember napját nehezítette meg: a fővárostól kapott becslések szerint a

Az Erdogan-látogatásnak természetesen komoly anyagi vonzata is volt: a BRFK a napokban árulta el (na nem magától, hanem Donáth Anna közérdekű adatigénylésére), hogy Népszava értesülései szerint a rendőrök legalább tízmillió forintért tüntettek el autókat a konvoj útjából; a látogatásnak további pluszköltségei is lehetnek, hiszen az ORFK és a TEK is részt vett Erdogan budapesti útjának biztosításában.