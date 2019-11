Tíz gyereket erőszakolt meg két argentin pap - életük végéig börtönben maradhatnak

A földmozgásban több lakóház összeomlott, sokan a romok alatt rekedtek. A sérültek száma meghaladhatja a 150-et.

Harminc év óta a legerősebb, 6,4-es földrengés rázkódtatta meg kedd hajnalban Albánia fővárosát és északnyugati részét, leginkább Durres tengerparti várost. Középpontja Tiranától 30 kilométerrel nyugatra, Thumana településnél volt, a környéken több helyről áramkimaradást jelentettek. A hatóságok közlése szerint legkevesebb hárman meghaltak és több lakóház is összeomlott a földmozgásban, sokan rekedtek a romok alatt. A sérültek száma meghaladhatja a 150-et is. „Komoly károk keletkeztek” – közölte a sajtó munkatársaival az albán védelmi minisztérium szóvivője. Az északnyugati Kurbin városban egy ember ijedtében kiugrott egy emeletes ház ablakán, és szörnyethalt. A szóvivő szerint a mentési munkálatokhoz katonákat is kivezényeltek. Beszámolók szerint a földmozgást a Balkán több pontján észlelték, egyebek közt az epicentrumtól csaknem 400 kilométerre lévő Boszniában, illetve a 700 kilométerre található Újvidéken, Szerbiában is. Albániában gyakoriak a földmozgások, a legutóbbit két hónapja, szeptember végén jelentették, ugyanebből a térségből.