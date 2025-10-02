Az intézmény honlapja szerint azóta sem történt változás.
Történelminek nevezhető súlyos egyházi belháborút indíthat el, hogy XVI. Benedek pápa elismerte, hamisan állította, hogy nem vett részt egy tanácskozáson, amelyen magas rangú egyházi vezetők jóváhagyták, hogy egy pedofíliáért elítélt pap egy újabb egyházmegyében tovább gyakorolhassa a hivatást. Ám az, hogy az egyház rendszerszinten eltussolja a szexuális visszaéléseket, egyáltalán nem új keletű. Perintfalvi Rita katolikus teológus-író, a Grazi Egyetem oktatója szerint az abúzus a hazai egyházakban is jelen van, neki 44-en mesélték el történetüket, míg a hivatalos álláspont szerint „alig tíz-egynéhány” gyermekbántalmazási ügyet követtek el a papok.
Történelminek nevezhető az emeritus pápa hétfői megnyilatkozása, hiszen a papok által elkövetett szexuális bűncselekményekről szóló nyilatkozata kapcsán elismerte: az nem felelt meg a valóságnak. Ez az egyház jövőjére is hatással lehet.
Ez egy meglehetősen óvatos becslés, valószínűleg ugyanis többen lehetnek azok, akik ilyen bűncselekményeket követtek el.
Több kérdésben egyre nagyobbak az ellentétek a katolikus egyházban. Ezek közé tartozik a melegek megítélése is.
Az utóbbi hetekben a német sajtóban több vallomás volt olvasható arról, hogy egyes hívők miért léptek ki a katolikus egyházból a kölni egyházmegyében.
A pápai titkosítás feloldása a polgári hatóságokkal való együttműködést hivatott segíteni, de mostantól az áldozatok is megismerhetik az ügyükben született vatikáni ítéletek részleteit.
Áldozataik siket diákok voltak egy azóta bezárt iskolában, melynek a kertészét is bűnösnek találták a bírák. Az ítélet nem jogerős.
A francia film fenegyereke, Francois Ozon legújabb filmje formailag sokkal konzervatívabb, mint a korábbiak, ám témájában továbbra is lényegre törő: a katolikus papok által gyerekkorban abuzált áldozatok sorstragédiáját tárja elénk. Ozon a Berlinálén tartott világpremier után nyilatkozott a Népszavának.
Annál is több gyereket bántalmazhattak a német sportszövetségeknél, mint ahány áldozata a pedofil papoknak volt.
Bernard Preynat-t kizárták a papi rendből, és hamarosan a világi bíróság előtt is felelnie kell. Évtizedekig falazhatott neki az érsek.
Egész Lengyelországot megrázta a gyerekeket zaklató papokról készített dokumentumfilm, a Morawiecki-kabinet most külön bizottsággal vizsgálni ki a pedofil bűneseteket.
Egy a pedofil papokat és áldozataikat szembesítő film miatt lépett a kormány, a szigorítás azonban nem csak az egyházi ügyeket érinti.
182 oldalas dokumentumban hozták nyilvánosságra a szexuális bűncselekményekkel vádoltak nevét és fotóját.
A városi tanács úgy döntött, a civilek nyomására eltávolítják a pedofília gyanújába került Henryk Jankowski szobrát.
10 éve nem él, de halála előtt még euroszkeptikus és antiszemita kijelentéseivel borzolta a kedélyeket, ügye pedig máig tisztázatlan. Gdansk lakói nem szívesen néznék tovább Henryk Jankowski szobrát.
Az ügyészség 155 éves büntetést kért rá, de 17 év után már szabadulhat is. 18 gyereket bántalmazott.
A két chilei férfit kitaszította az egyházi rendből, és ez ellen fellebbezésnek nincs helye.
Hetven év alatt közel négyezer gyermeket zaklathattak a német katolikus egyház tagjai - derült ki egy tanulmányból. A püspöki konferencia vezetője sajnálja a történteket, az elkövetők többsége viszont megúszta vagy megússza a büntetést.
A kiszivárgott jelentés szerint minden hatodik eset nemi erőszak volt, és az elkövetők legfeljebb harmada ellen emeltek vádat. 1670 pedofil katolikus pap 70 évnyi bűne került fényre, melyekről az egyház mindvégig tudott - és bizonyosan sok eset maradt még így is felderítetlen.
Lemondásra szólítja fel a pápát az egyház volt washingtoni nagykövete, aki azzal vádolja őt, hogy pedofil ügyek eltusolásában segített. Bizonyítékai nincsenek, a pápa válaszra sem méltatta a korábbi diplomatát.
A Vatikán feje levélben ismerte el, egyháza képtelen volt kezelni a gyerekek elleni szexuális visszaélések ügyét, és nem fékezték meg a ragadozó papokat. A pápát a pennsylvaniai molesztálási botrány késztette levélírásra.
A legfiatalabb áldozat hétéves volt. Olyan szinten mindennapi volt a gyakran szadisztikus nemi erőszak, hogy volt elkövető, aki nem is titkolta tettét.
A pápa elfogadta Philip Edward Wilson lemondását. 12 év börtön is vár rá.
Megvették a hallgatást, ha kellett - mondják. Közel 100 éve McCarrick az első, aki ilyen magas rangból bukik.
Felajánlották lemondásukat Ferenc pápának a chilei püspökök a latin-amerikai ország egyházát ért pedofíliavádak miatt az e heti vatikáni válságtanácskozáson - áll pénteken megjelentetett közleményükben, írja az MTI. A felelősség ezzel az ő vállukról az egyházfőére került - azt még nem tudni, hogy a pápa elfogadta-e lemondásukat. Ez az első alkalom, hogy az egyház egy országának püspöki kara testületi lemondást ajánl fel ilyen ügyben.
Kilencven év börtönbüntetésre ítéltek Mexikóban egy katolikus papot, aki a vád szerint megerőszakolta egy egyházi iskola két 14 éves diákját a közép-mexikói Guanajuato szövetségi állam Irapuato nevű városában - informált az MTI az El País című lap nyomán. Az ítélet nem jogerős.