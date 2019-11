Felhozták és összeállítják a három éve elsüllyesztett bálnacsontokat

A petíciót aláíró több mint 27 ezer ember szerint a lengyel síparadicsom új helyszínre költöztetett hagyományos évvégi rendezvénye megzavarhatja a medvék téli álmát.

Zakopané lakói egy helyi újságból tudták meg, hogy a városi tanács októberben megtárgyalta a lengyel köztévé által is közvetített ünnepség áthelyezését a belvárosból a hegy lábához, a Tátrai Nemzeti Parkba, a híres Wielka Krokiew síugrósánchoz. Miután a polgármester elismerte, hogy ilyen döntés született, múlt szombaton több száz tüntető vonult végig a városon egy fekvő medvebábút cipelve. A tiltakozók azt követelték, hogy a polgármester vonja vissza a döntést. Az újság által indított petíciót keddre már több mint 27 ezren írták alá.

A szilveszteri rendezvényt élőben közvetítő TVP közszolgálati tévécsatorna „ál-környezetvédőnek” nevezte a tiltakozókat, és azzal érvelt, hogy a sportrendezvényeket is gond nélkül lebonyolítják a térségben. Az újság cikkét követően a nemzeti park is közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozták, hogy a zaj és a tűzijáték fényei megijeszthetik az állatokat, ami miatt elvándorolhatnak és hosszú távon a populációjuk is csökkenhet. A közlemény rámutatott, hogy tavaly elpusztult egy medve, amely felébredt a szilveszteri mulatság zajától. A park szakemberei elmondták, hogy a hegyen kárpáti barna medvék élnek, bár azt, hogy mekkora a populáció, nem tudják pontosan.

Az AFP jelentése szerint a zakopanei polgármester pénteken azt mondta, hogy engedtek a közvélemény nyomásának, és a köztévével megegyezve idén is az óvárosban rendezik meg a szilveszteri koncertet.