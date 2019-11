Új történelmi mélypontra gyengült a forint

Egy jogi értelemben már lezárt vitát is újranyitnának arról, hogy GMO-nak számítanak-e a génszerkesztéssel megalkotott élő szervezetek.

Egy eldugott módosítással szeretne kiskaput nyitni a GMO 2.0 (más néven génszerkesztési) eljárással létrehozott génkezelt növényeknek az EU piacain az Európai Bizottság, legalábbis a génmanipulációt ellenző zöldszervezetek szerint. A betoldás egy jogi értelemben már lezárt vitát is újranyitna arról, hogy GMO-nak számítanak-e a génszerkesztéssel megalkotott élő szervezetek. Az új megfogalmazás – amelyről a Föld Barátai és a Magyar Természetvédők Szövetsége információi nyomán a Magyar Hang írt először – a készülőben lévő, „A tanyától a tányérig” című uniós élelmiszerbiztonsági stratégiában jelent meg. A javaslat szerint „a célnak megfelelő szabályozást kell kidolgozni az új génmódosítási technológiák számára”. Az „új génmódosított technológiák” kitétel a génszerkesztést jelöli, a „célnak megfelelő szabályozás” pedig azt tenné lehetővé, hogy a génszerkesztett növények szabadon, a GMO-kra vonatkozó korlátozások és engedélyezési procedúrák nélkül juthassanak be az uniós piacra. A hagyományosnak tekintett GMO-növényekben idegen, azaz más (nemritkán állat-) fajokból átemelt gének felelősek a termesztők szempontjából előnyös módosított tulajdonságokért, például a gyomirtószer-toleranciáért vagy a rovarméreg-termelésért. A génszerkesztésnél viszont az adott növényfaj génkészletén belül zajlanak a módosítások egyes génszakaszok elcsendesítésével, aktiválásával vagy cseréjével. Mivel ez utóbbi eljárás is létrehoz olyan génkombinációkat, amelyek a természetben nem fordulnak elő, az ellenzők a génszerkesztést is a génmanipuláció kategóriájába sorolják, és ezt az értelmezést fogadta el másfél éve az Európai Unió bírósága is: az EU területén a génszerkesztett növény is GMO, vagyis a szabadföldi termesztéséhez igazolni kell, hogy nem veszélyes a környezetre és az egészségre, a boltokban pedig kötelezően jelölni kell, ami a fogyasztók ellenállása miatt gyakorlatilag eladhatatlanná teszi. Ezt az eljárásrendet írná felül a Bizottság a bújtatott módosítással. Fidrich Róbert, a Magyar Természetvédők Szövetségének programfelelőse szerint a szervezet azt kéri a magyar kormánytól és a magyar EP-képviselőktől, hogy „határozottan utasítsák el a Bizottság és a géntechnológiai lobbi kísérletét, amely az EU bíróságának döntését megkerülve akarja becsempészni Európába az újabb génmódosított termékeket”.