Kiürítettek egy iskolát Sárszentmihályon

A pedofil férfit korábban nyolc év börtönre ítélték szexuális visszaélései miatt.

Kényszerítés miatt is elítélték a bicskei gyermekotthon volt igazgatóját a Fehérvári Törvényszéken. Nem jogerősen 2 év 3 hónap börtönbüntetést kapott, a szexuális visszaélés – az otthonban lakó gyerekek molesztálása - miatt jogerősen kiszabott 8 év fegyház mellé , tudta meg az RTL Klub.

A vád szerint már felfüggesztett igazgatóként próbálta helyettese segítségével rábírni az egyik ellene valló gyereket, hogy vonja vissza a vallomását, annak fejében, hogy a gyerek visszakerülhessen a bicskei otthonba. A csatorna úgy tudja az egykori helyettes most is egy általános iskolában tanít, tornatanárként dolgozik – őt nem jogerősen most 3 év 4 hónap börtönbüntetésre ítélték, mert korábbi főnöke utasítására személyesen járt közben a volt lakó visszafogadásában.