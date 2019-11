Nácizmusért egy hét Van Bastennek

Csak egy hétig nem dolgozhat a Fox Sports hollandiai csatornájánál Marco van Basten, aki "Sieg Heil" megjegyzéssel kommentálta egy német futballedző nyilatkozatát.

Rendkívül kellemetlen helyzetbe került a holland labdarúgó-válogatott korábbi klasszis labdarúgója, Marco van Basten, aki később a nemzeti együttes szakvezetőjeként is dolgozott. Van Bastent jelenleg a Fox Sports foglalkoztatja szakkommentátorként: múlt szombaton az Ajax-Heracles (4-1) bajnoki találkozó előtt, a vendégek német trénerének, Frank Wormuthnak az interjúja után hangzott el a "Sieg Heil" Van Basten szájából. A szakkommentátor azzal védekezett, hogy megjegyzését nem a külvilágnak szánta - ám a véletlenül bekapcsolva maradt mikrofon miatt a tévénézők is hallották - és nem is a trénernek szólt, hanem a kérdező riporter szerény német nyelvtudásán viccelődött csupán.

"Nagyon sajnálom a történteket, elnézést kérek Franktól, őt is felhívtam, elfogadta a bocsánatkérésemet - mondta Van Basten. - Senkit sem akartam megbántani, tréfának szántam, amit mondtam, nagy ostobaságot követtem el."

"Sokáig nem tudtam, mi hangzott el a közvetítés alatt, a mérkőzés után az újságíróktól hallottam, mi történt - nyilatkozta Wormuth. - Akkor is azt mondtam, hogy ez biztos nem nekem szólt, ezért véleményeznem sem kell az elhangzottakat. Marco este felhívott, elnézést kért, hangsúlyozta, nem nekem szánta, amit mondott. A bocsánatkérését elfogadtam, részemről a téma le van zárva, de az is érthető, ha ezen nem tud mindenki rögtön túllépni."

Az elmúlt hétvégén minden élvonalbeli holland bajnokin a kezdősípszó után egy percig nem értek labdához a játékosok, így tiltakozva a rasszizmus, a kirekesztés és a gyűlölet ellen. Van Basten kijelentése után a közösségi oldalakon szurkolók ezrei tiltakoztak a történtek ellen.

A Fox Sports kedden közleményt adott ki, amelyben elhatárolódott Van Basten viselkedésétől és bejelentette, a szakkommentátor egy hétig nem ülhet mikrofon mögé. Rengeteg drukker szerint a korábbi futball-legenda súlyosabb büntetést érdemelt volna.