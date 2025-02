Bolygassuk csak a múltat!

Bár perbe fogják, a náci tömeggyilkos mégis kisétál a bíróságról. Megtörtént esetet mutat be Christian Frosch tárgyalótermi drámája, a Murer – Egy per anatómiája, amelyet a Szemrevaló fesztiválon vetítettek. Az Andrássy Gyula egyetem tanszékvezetőjének, Ferdinand Trauttmansdorffnak személyes emlékei is vannak a per idejéről.