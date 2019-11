Barcelonában a kispadért

Ha kikap a Borussia Dortmund a katalán fővárosban, akkor minden bizonnyal menesztik Lucien Favre-t, a német labdarúgócsapat trénerét.

Nincs könnyű helyzetben a Borussia Dortmund labdarúgócsapatának vezetőedzője, Lucien Favre. Egybehangzó német sajtóértesülések szerint a svájci tréner ultimátumot kapott klubja vezetőitől az újonc Paderborn elleni bajnoki után, amelynek lényege: Barcelonában kell a csapatának úgy teljesíteni, hogy továbbra is ő maradjon a tréner. A dortmundiak múlt pénteki bajnokijukon hazai pályán csak 3-3-ra végeztek a Paderbornnal, úgy, hogy az első félidő után a vendégek vezettek 3-0-ra.

"A helyzetünk több mint aggasztó - mondta szombaton Michael Zorc, a bajnokságban jelenleg hatodik helyen álló dortmundiak sportigazgatója. - Sem a játékunkkal, sem az eredményeinkkel nem vagyunk elégedettek. Ilyenkor az is természetes, hogy a nyilvánosság elkezd foglalkozni a vezetőedző jövőjével, bennünket is foglalkoztat ez a kérdés. Elégedetlenek vagyunk és ezt nem is titkoljuk. Barcelonában jelentős javulást várunk el a csapat játékában, ha ez megtörténik, akkor ennek látszódnia kell a mérkőzés végeredményén is."

A Bild Zeitung szerint több gólos dortmundi vereség esetén a hétvégi Hertha BSC elleni bajnokin már nem Favre felel majd a szakmai munkáért a német együttesnél. Állását csak egy idegenbeli győzelemmel mentheti meg egész biztosan, amire azért nincs garancia a Barcelona otthonában.

A Dortmund jól áll a csoportjában, egy pont a hátránya az első helyen álló Barcelona mögött és három az előnye a harmadik Internazionaléhoz képest, ráadásul az utolsó fordulóban fogadja a negyedik helyezett Slavia Prahát. Ez azt jelenti, hogy a német csapatnak saját kezében van a sorsa, a hátra lévő két fordulóban egy győzelem és egy döntetlen kell számára a biztos továbbjutáshoz, de már három megszerzett ponttal is tovább léphet, ha a záró fordulóban az Internazionale kikap a Barcelonától.

A magyar válogatott Gulácsi Pétert és Willi Orbánt - utóbbi térdműtéte után még lábadozik, ebben az évben egész biztosan nem léphet pályára - is foglalkoztató RB Leipzig az utolsó előtti fordulóban bebiztosítja továbbjutását, ha otthon nyer a Benfica ellen. Akkor sem kell tovább számolgatnia a lipcsei klubnak, ha a Lyon pontot szerez a Zenit vendégeként.

Már csak matematikai esélye maradt a BL-nyolcaddöntő elérésére a Salzburgnak. Szoboszlai Dominik klubja mégis nagyon fontos meccset játszik Genkben, ha ugyanis nem szenved vereséget, akkor a harmadik helyet egész biztosan eléri és tavasszal az Európa-ligában folytathatja szereplését.

A H csoportban a legkuszább a helyzet, itt annyi biztos, hogy a Lille végez a negyedik helyen. A másik három csapat - Ajax, Chelsea, Valencia - egyaránt hét ponttal várja az ötödik fordulót. A legnehezebb helyzetben a Valencia van, a spanyol együttes ugyanis már csak közvetlen riválisai ellen lép pályára: szerdán a Chelsea-t fogadja, majd a záró napon, december 10-én az Ajax vendége lesz.