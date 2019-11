Monoklit követelnek

A Meteorológiai Világszervezet adatai szerint 2019 júniusa volt minden idők legmelegebb hónapja, rekordokat döntve Új Delhitől egészen az Északi Sarkig. Patricia Espinosa, az UNFCCC ügyvezető titkára szerint több mint 10 ezer extrém időjárási esemény történt 1997 és 2016 között, mely számtalan életet oltott ki és lakóhelyeket semmisített meg. Mivel a világnak folyamatosan szembe kell néznie az időjárás változásból adódó krízishelyzetekkel, így a megoldás is globális kérdés, ami globális megoldásokat kíván.



Mint a nemzetközi közösség része, Tajvan is küzd a klímaváltozással, és igyekszik megvédeni a Földünket. Tajvan politikai okokból nem vehet részt a felek találkozóin, melyek az ENSZ égisze alatt szerveződnek a klímaváltozás témájában (UNFCCC). Ennek ellenére Tajvan továbbra is próbál minden eszközzel hozzájárulni a nemzetközi közösség küzdelméhez. A FormoSat-3 műhold 2006-os felbocsájtása óta Tajvan tízmillió meteorológiai eseményről gyűjtött adatot, melyet térítésmentesen bocsájtott a világ minden táján a klímaváltozást kutató szakemberek és tudósok rendelkezésére. Ezen túl, az idén fellőtt FormoSat-7 műhold adatai már pontosabb méréseket fognak szolgáltatni, melyek már komoly időjárási események előrejelzésére is alkalmasak, mely által megelőzhetők a hulladéklerakók és ipari szennyvíz okozta környezetszennyezések.

Rendkívül igazságtalan Tajvan számára, hogy politikai okokból kiszorul a nemzetközi szervezetek munkájából. Kizárásunk az intézményekből ellentmond az ide vonatkozó klíma konvenciók szellemiségének, melynek alapja, hogy minden nemzet közösen lépjen fel a klímaváltozás elleni harcban, és figyelmen kívül hagyja a Párizsi Szerződésben rögzített elveket, illetve annak jelentőségét, hogy minden nemzettől közös fellépést várnak el klímakérdésekben. Ez a tény gyengíti a nemzetközi keretek közti működést, és káros az egész világ számára.

Tajvan felelős és őszinte híve a nemzetközi közösségnek, és készen áll cselekedni. Szeretnénk megosztani tapasztalatainkat egy jó környezetpolitikában, a katasztrófák megelőzésében, a korai vészjelzés rendszerének működésében, az energia hatékony technológiák bevezetésében, valamint a high-tech technológiák alkalmazásában. Azon dolgozunk, hogy a világ egy jobb hely legyen, és hisszük, hogy Tajvan értékes partner a klímaváltozás elleni küzdelemben. Chang Tzi-chin miniszter, Környezetvédelmi Adminisztráció Végrehajtó Jüan, Kínai Köztársaság (Tajvan)