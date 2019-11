Több száz gazda torlaszolta el traktorokkal a párizsi körgyűrűt

Veszélybe került Romániában a magyar kormány legnagyobb támogatási projektje, a Székelyföldi mezőgazdasági nagyberuházások elnevezésű pályázat.

„Kihasználom az alkalmat, Semjén kormányfőhelyettes úr jelenlétét Románia kormánya álláspontjának ismételt kifejezésére: a magyar kormány úgynevezett erdélyi gazdaságfejlesztési programjáról nem folytak előzetes, részletes tárgyalások a román kormánnyal, és nem képezi kétoldalú megállapodás tárgyát, ahogyan az természetes lenne. Ennek megfelelően ismét elmondjuk, hogy

Románia nem adta beleegyezését ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtására, ebből következően szorgalmazzuk, hogy a program csakis a román hatóságok közreműködésével valósuljon meg, átláthatóan és diszkriminációmentesen.

Kérjük továbbá a román törvények betartását és az EU belső szabályozásának figyelembevételét” - mondta Marius Lazurca, Románia budapesti nagykövete szerdán egy békéscsabai rendezvényen. A román diplomata bejelentését a román G4Media idézte. Mindez azért kínos, mert amint a román portál is emlékeztetett, az Orbán-kormány korábban meg is köszönte a bukaresti kormány jóváhagyását, amiről viszont kiderült, hogy legalábbis hivatalos formában, kétoldalú megállapodásban rögzítve sohasem létezett. Tavaly februárban, a Maros-Mezőségi Gazdaságfejlesztési Program keretében meghirdetett támogatások szerződéseinek aláírásakor Magyar Levente külügyi államtitkár azt hangsúlyozta, hogy a program sikeréhez többek között a pályázók hite és a román kormány támogatása is szükséges volt, és pozitívnak nevezte a román kormány programhoz való viszonyulását. Magyar Levente külön köszönetet mondott az idén májusban korrupcióért bebörtönzött, akkor még a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökeként háttérből irányító Liviu Dragneának ezért. A magyar médiában olyan meg nem erősített hírek kerültek napvilágra, miszerint egy Orbán-Dragnea paktum értelmében Budapest annak árán futtathatja gazdaságfejlesztési programját Erdélyben, hogy a pénzek 30 százaléka PSD közeli vállalkozókhoz kerüljön. A román sajtó, elsősorban a G4Media portál eközben azt feszegette, hogy a projekt diszkriminatív, Románia belügyeibe és az erdélyi magyar közösség életébe való „masszív” beavatkozás. A G4Mediának válaszolva a román külügy októberben, (még az azóta megbukott Viorica Dancila vezette PSD kormány) azt közölte, nem létezik kétoldalú megállapodás Budapest erdélyi gazdaságfejlesztési programjáról, a román fél semmilyen más módon nem adta beleegyezését. Hozzátették: „Felhívtuk a magyar fél figyelmét arra, hogy a gazdasági segítségnyújtás a nemzetközi szabványok szerint túlmutat azokon a kiváltságokon, amelyeket egy ország egy másik állam területén élő rokon kisebbségnek nyújthat, következésképpen ilyen intézkedéseket csak a román fél beleegyezésével, bármiféle etnikai alapú megkülönböztetés nélkül lehet csak hozni”. Ilyen erős jelzést azonban, mint amit a román nagykövet Békéscsabán megfogalmazott, mindeddig nem küldött Budapest felé a román kormány. Igaz, azóta kormányváltás történt Bukarestben, november 4-én megalakult Ludovic Orban jobbközép konzervatív kormánya, amely bár szintén az Európai Néppárt tagja, nem ápol különösebben jó viszonyt a Fidesszel. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter október elején Aradon ünnepélyesen jelentette be, hogy Magyarország az eddig Székelyföldre korlátozódó gazdaságfejlesztési programot „Románia szinte teljes nyugati részére” (a Partiumra) is kiterjeszti. A tárcavezető az MTI tudósítása szerint nagy sikernek nevezte az erdélyi gazdaságfejlesztési program harmadik ütemét, amelynek során Székelyföldről 5291 pályázatot nyújtottak be és összesen 21,5 milliárd forintnyi fejlesztési igényt fogalmaztak meg. Bukarest fellépése kétségessé teszi a program lebonyolítását, amelynek keretében múlt héten kezdődött el a támogatási szerződések aláírása a nyertes pályázókkal. A programot a Pro Economica alapítvány bonyolítja Romániában, ismertetése szerint 5293 benyújtott pályázatból 4986-ra ítéltek támogatást. A program teljes költségvetése 19,9 milliárd forint. A székelyföldi gazdálkodók 25 százalékos önrész biztosításával legfeljebb 15 ezer eurós (mintegy 5 millió forint) támogatásra pályázhattak. Az Orban és Orbán-kormány között mindeddig hivatalos egyeztetés sem e kérdésben, sem másban nem történt. Márpedig Bukarest jelzése ez esetben egyértelmű – Ludovic Orban beleegyezése nélkül Orbán Viktor kormányának legfontosabb programja aligha valósítható meg Romániában.