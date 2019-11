Nem elég a sok eső, kettős fronti hatás is várható csütörtökön

Hajnalban 5-10, délután 8-15 fok között alakul a hőmérséklet.

sokfelé kell számítani ismétlődő jelleggel esőre, futó záporokra, néhol egy-egy zivatar sem kizárt. Délen és keleten megélénkülhet a délies szél. Hajnalban 5-10, délután 8-15 fok között alakul a hőmérséklet. Kettősfronti hatás várható - írja az Időkép a többször megnövekvő felhőzetből szórványosan záporok továbbra is előfordulhatnak, a Dunántúlon és délen az ég is megdörrenhet. A nyugatias szelet többfelé élénk, északon erős lökések kísérhetik. Napközben 9-14 fokot mérhetünk.egy hidegfront miatt az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, erős lökések, de futó záporok elsősorban csak délnyugaton és északkeleten alakulhatnak ki, máshol naposabb idő valószínű. Napközben 5-9 fokra van kilátás.napközben megnövekszik a felhőzet, de csapadék kora estig még nem valószínű. Északnyugaton erős lehet a délkeleti szél. Délután is csak 2-7 fokot mérhetünk.