Ki akart rabolni egy felvidéki kávézót, utána futnia kellett az életéért (videó)

A brit Munkáspárt olyan dokumentumokat mutatott be, melyek szerint a Konzervatívok az érinthetetlennek hitt ingyenes egészségügyet feláldoznák a brexit utáni kereskedelmi egyezményeknek.

Rendkívüli sajtótájékoztatóján meghökkentő állításokkal rukkolt elő Jeremy Corbyn. Egy 451 oldalból álló paksamétát mutatott be az újságíróknak, melyek a munkáspárti vezető olvasatában egyértelműen bizonyítják, hogy a kormánypárt hosszabb ideje folytat megbeszéléseket amerikai tisztviselőkkel az NHS, az ingyenes egészségbiztosító jövőjéről. London és Washington között még Theresa May országlása, 2017 júliusa és 2019 júliusa között hat menetben került sor a hivatalos tárgyalásokat megelőző tényfeltáró eszmecserékre. Ahogy ezt korábbi választási tudósításainkban többször is említettük, az NHS, a fogyasztó szempontjából ingyenes egészségügyi szolgáltatás a brit társadalom büszkeségének, egyben érinthetetlen "szent tehenének" számít. Az 1948-ban, a második világháborút követő munkáspárti szociális reformok keretében Aneurin Bevan által alapított intézmény 1,7 millió dolgozót foglalkoztat, ezzel - a Wikipedia szerint - a világ ötödik legnagyobb munkaadója. A kampány során a Munkáspárt ismételten azzal riogatta a közvéleményt, hogy az NHS fontos témája lesz a brit kormány és az amerikai adminisztráció közötti szabadkereskedelmi tárgyalásoknak, a Konzervatívok pedig következetesen cáfolták ezt. A sajtótájékoztatón Corbyn nem állított kevesebbet, mint hogy a Labour kezébe került cenzúrázatlan dokumentumok Boris Johnson "tagadásait teljesen romba döntik". Immár "bizonyítékok állnak rendelkezésre, melyek szerint a tárgyalások előrehaladott szakaszba jutottak, és az NHS valóban eladásra kerül". Ahogy erről az ellenzék vezére említést tett, az állítólagos tervek szerint a kereskedelmi megállapodás alapján meghosszabbodna az originális pirulák szabadalmi védettsége és ennek megfelelően megkésve kerülnének forgalomba az előnyösebben árazott generikus gyógyszerek. Az Egyesült Államok jelenleg két és félszer annyit fizet a gyógyszerek után, mint az NHS. Az ellenzék vezére a Crohn-betegség kezelésénél alkalmazott Humira elnevezésű gyógyszer példáját hozta fel, mely a brit egészségügyi rendszerben 1409 fontba (kb. 555 ezer forint), az Egyesült Államokban 8115 fontba (3,2 millió forint) kerül. A dokumentumok kitérnek arra, hogy az Egyesült Államok ragaszkodni fog a "teljes piaci hozzáféréshez" a kereskedelmi tárgyalások során és csak a "tabu témák" külön listáján szerepelő területektől lesz kész eltekinteni. Jeremy Corbyn igazolva látta azt az aggodalmát is, hogy a "vállalatok nyereségesebbé válása érdekében a kormány kész lenne a közszolgáltatások liberalizálására". Válaszukban a Konzervatívok, élükön Boris Johnson kormányfővel "teljes nonszensznek", sőt "szemenszedett hazugságnak" nevezték Corbyn állításait, melyek az előzetes tárgyalásokon elhangzottakat "idegen szövegkörnyezetbe helyezték". A tory vezető "teljes biztosítékot" nyújtott arra, hogy az NHS nem képezi majd alkudozások tárgyát az Egyesült Államokkal. Laura Kuenssberg, a BBC politikai főszerkesztőnője is a kormány segítségére sietett, amennyiben a sajtótájékoztatón feltett kérdésében kidomborította: ha a dokumentumok bizonyítják is az Egyesült Államok érdeklődését a brit gyógyszerpiac iránt, ez nem jelenti azt, hogy miniszterek beleegyeztek az NHS-ről folytatandó tárgyalásokba. Jeremy Corbyn számára az állítólagosan kompromittáló iratok kiváló alkalmat kínáltak, hogy elterelje a figyelmet előző napi katasztrofális teljesítményéről. A BBC ikonikus Andrew Neil politikai magazinjának adott interjújában négyszer utasította vissza a felkínált lehetőséget, hogy bocsánatot kérjen a párt antiszemita tendenciái miatt.