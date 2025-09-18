A tavasszal működését elsősorban anyagi okok miatt felfüggesztő társulat kétszintes mulatójában lesz színház és kávézó is. Egy olyan helyet terveznek, ahol a kultúra találkozik a szórakozással.
Vannak, akik szerint állatkínzás, mások imádják az ötletet, hogy a belvárosban törpemalacokat simogathatnak.
Bécs, 1966. A harmincas évei elején járó Robert Simon egyszerű életet él, nincsenek komoly ambíciói. De amikor húsz évvel a háború után Bécs felébred álmából, ő is a tettek mezejére lép. Üzletet bérel a város egyik legszegényebb negyedében, és kávézót nyit. Noha nem sokat kínál, névtelen kávéháza megtelik emberekkel, szenvedélyekkel, vágyakozásokkal, barátságról és halálról szóló történetekkel. És Simon élete szép lassan megváltozik… A regény a Park Könyvkiadó gondozásában jelent meg magyarul.
Az elmúlt hét elején szinte katapultált a Starbucks részvényeinek árfolyama.
A büntetlen előéletű francia állampolgárságú gyanúsított őrizetbevételét csütörtökön megszüntették, és a prefektúra pszichiátriai intézetébe szállították át.
A sofőr elmenekült, a rendőrség egyelőre balesetként kezeli az esetet.
Az elkövető elmenekült, nem sokkal később azonban a közelben elfogták. A támadás indítéka egyelőre ismeretlen.
„A hazugságokat terjesztő tulajdonost és minden sajtóterméket fel fogunk jelenteni” – közölte a Tisza Párt alelnöke.
A környéken 150 lakóházat evakuáltak.
Nemzetközi zenei kavalkádot ígérnek a szervezők Újpesttől Újbudán át Pestszentlőrincig, tucatnyi helyszínen, kávézókban, pubokban.
Új attrakciót kínál mától a budapesti Pénzmúzeum: megnyitotta szabad téri kávézóját a tetőteraszon, ahonnan fantasztikus kilátás nyílik a nyüzsgő városra.
„B.sszák meg a gazdagok. B.ssza meg a rendőrség. B.ssza meg az állam. B.ssza meg a Kanadának nevezett gyarmati haláltábor” – írta a tulajdonos, aki mindazonáltal óriási sikernek nevezte az antikapitalista kávézót, ahol mindenki annyit fizetett a kávéért, amennyit akart.
Noha cégére sincs, a MANYI kulturális műhely már tényezőnek számít a magyar alternatív művészeti életben. A Margit körút 16. szám alatti egykori pékség helyén indult helyszín ugyanis nyitott bármilyen művészeti programra. Különféle tereiben – galéria, bisztró, lakástér – szerveznek koncertet, kiállítást és színházi előadást is. A kultúrbázison mindig zajlik az élet, a szervezők pedig azon vannak, hogy ez minden héten így legyen.
A hatóságok számára egyelőre nem világos, hogy baleset, vagy bűncselekmény történt-e.
Szabad teraszokat szeretnének.
A NER konzervatív kávéháza nem csak az adóforintjainkat, de a parkolóhelyeket is lenyelte.
A járványügyi előírások miatt be kellett zárnia az éttermeknek, kocsmáknak, szórakozóhelyeknek és kávézóknak, ám van néhány hely Szöulban, amik ugyan vendéget nem fogadnak, de a dolgozókat nem küldhetik kényszerszabadságra. Dél-Koreában szeretik a tematikus vendéglátóhelyeket, ezért nem meglepő, hogy akad néhány, ahol állatok között költheti el a feketéjét, aki szereti a mosómedvét vagy a cicát. Nos úgy tűnik, a járvány miatti korlátozásoknak egyedül ők örülnek, a békén hagyott állatok.
A csapos addig nem is foglalkozott a rablóval, amíg az meg nem ütötte. A keménykedés komoly hibának bizonyult.
Tizenegy bagoly él a kávézóban, ahol a "levegőért" percenként, a madarak etetéséért pedig külön kell fizetni.
A Nem Adom Fel Cafe & Bar volt az első, ahol megváltozott munkaképességűeket foglalkoztattak. Ma már melegkonyhát is visznek.
Történt, hogy e héten kedd este a kutya gazdája békésen kávézgatott ismerősével egy budapesti bisztróban, amikor rémülten észlelte, hogy kis kedvencének már csak hűlt helye van.
A bűntett, amelynek ügyében a terézvárosi rendőrök folytatnak eljárást, egy Andrássy úti kávézónál történt. Az áldozat óvatlanul a széke támlájára akasztotta a táskáját, amiből egy férfi ellopta a különböző okmányait és értékeit tartalmazó kisebb táskáját.
Úgy látszik, lassan nálunk is eljöhet a magánszínházak ideje. A Pesti Broadway közeli Hatszín Teátrum Gálvölgyi Dorka vezetésével főként gyerekszínházi produkciókat kínál majd, de helyet ad vidéki produkcióknak és felnőtteknek szóló előadásoknak is. A tervek szerint Janikovszky Éva írásaiból összeállított vadonatúj bemutatóval nyitnak majd április 23-tól.
A kávézó hirdetőtábláját rugdosta, majd késsel fenyegette a tulajt, mert az nem hagyta szivarozni a vendéglátóhelyen. A nagykanizsai rendőrök perceken belül elfogták a 40 éves helyi férfit, majd őrizetbe vették.
Drogprevenciós kávézót nyitott Budapest belvárosában, a IX. kerületi Török Pál utcában a Magyarországi Református Egyház (MRE) Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója (KIMM).
Két szolgálaton kívüli rendőr verekedésbe keveredett még pénteken éjszaka Kiskunhalas belvárosában, egy kávéházban - számol be az esetről a baon.hu.