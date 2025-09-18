Néhány koreai kávézó a karanténszabályozás ellenére sem zárhat be

A járványügyi előírások miatt be kellett zárnia az éttermeknek, kocsmáknak, szórakozóhelyeknek és kávézóknak, ám van néhány hely Szöulban, amik ugyan vendéget nem fogadnak, de a dolgozókat nem küldhetik kényszerszabadságra. Dél-Koreában szeretik a tematikus vendéglátóhelyeket, ezért nem meglepő, hogy akad néhány, ahol állatok között költheti el a feketéjét, aki szereti a mosómedvét vagy a cicát. Nos úgy tűnik, a járvány miatti korlátozásoknak egyedül ők örülnek, a békén hagyott állatok.