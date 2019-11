336,32 forinton az euró

Hónapok óta nem nő a foglalkoztatottak száma, emelkedik a munkanélküliségi mutató, jönnek a nagyobb elbocsátások.

Érlelődik a fordulat a magyar munkaerőpiacon. Az elemzők már évek óta arról beszélnek, hogy elfogyott a munkaerő, ám nem kizárt, hamarosan ez már csak múltidőben lesz igaz. Az elmúlt hónapokat még a egyértelműen a munkaerőhiány jellemezte, még ha érdemben nem is nőtt a foglalkoztatás. A KSH legfrissebb adatai szerint az augusztus-októberi időszakban átlagosan 4 443 ezren dolgoztak, ami gyakorlatilag május óta változatlan adat. Hasonló helyzetet tükröz a munkanélküliek számának változása: az év eleji 168 ezer főről júniusra 155 ezerre csökkent, az azóta eltelt négy hónapban azonban lassan emelkedik: a legfrissebb KSH adat szerint az augusztus-októberi időszakban csaknem 163 ezer munkanélkülit regisztrálták. Így nem meglepő módon a munkanélküliségi ráta a 3,4 százalékos mélypontról már az elmúlt hónapban 3,5 százalékra emelkedett, a mostani adatközlés szerint pedig ott is maradt. A foglalkoztatási ráta továbbra is 70,3 százalékon áll. A foglalkoztatás növekedésének kifulladásról árulkodik az is, hogy idén októberben mindössze 18 ezerrel dolgoztak többen , mint egy évvel ezelőtt – ez a legkisebb éves növekedési ütem 2011 óta. Kicsit jobb a helyzet ha csak a versenyszférát nézzük, ott ugyanis októberben csaknem 30 ezerrel magasabb volt a létszám, mint egy a éve. Ez idő alatt 22 ezer fővel csökkent a közmunkások száma, és 11 ezer fővel 119 ezerre nőtt a külföldi telephelyen dolgozók száma. A közelgő fordulatról árulkodnak a nagyobb elbocsátások is: a Magyar Posta a napokban jelentette be csoportos létszámcsökkenési szándékát – igaz itt „csak” 110 ember küldenek el, jellemzően adminisztratív és vezetői állásokból. Az svéd Electrolux szeptemberben bejelentette, a jászberényi gyárában dolgozó 2800 emberből 800-at leépít, míg a Dunaferrnél 350 fős elbocsátásról tájékoztattak.



Hagyják elmenni a dolgozókat A megrendelések csökkenésre sajátosan reagálnak az autóipari beszállítók: hagyják a munkaerőt elszivárogni, eközben kivárásra rendezkedtek be, kis részük azonban még létszámfelvételre készül - derül ki a HR-Evolution Kft. autóipari felméréséből. A válaszadó beszállító vállalkozások 43 százalékánál csökkent a foglalkoztatotti létszám az elmúlt fél évben, 23 százalékuknál stagnált, 33 százalékuknál pedig nőtt. A részadatokból arra lehet következtetni, hogy a cégek passzívan csökkentik a létszámukat. Nem küldik el, egyszerűen hagyják elmenni a dolgozókat, a távozók helyére pedig nem vesznek fel senkit” – mondta Csikós-Nagy Katalin a HR-Evolution ügyvezetője. A feldolgozóipari cégek körében átlagosan 36 százalékos volt az elvándorlás, ez az idén 41 százalékra emelkedhet. A legmagasabb, (37 százalék) Nyugat-Magyarországon, míg Közép-Magyarországon 35 százalék, Kelet-Magyarországon pedig 32 százalék volt a tavalyi éves átlagfluktuáció. Az elvándorlás a fizikai dolgozók körében 4(, míg a szellemi dolgozóknál 14 százalék.