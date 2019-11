Víz alatti szálloda nyílik a Nagy-korallzátonynál

Szombaton 19. alkalommal tartják az Öreg-tó partján Magyarország legnagyobb télköszöntő madárfesztiválját.

A tatai Öreg-tavon telelő vadludak akár 5 -6 ezer kilométeres távolságból, Skandinávia és Szibéria északi térségeiből érkeznek. Az első csapatok szeptember végén, október elején jelennek meg és márciusban indulnak vissza sarkvidéki fészkelőterületeikre. Az elmúlt hetekben a Tata-környéki vizes élőhelyek alkotta Ramsari területen már mintegy 30 ezer, ebből a tatai Öreg-tavon 24 ezer vadlúd tartózkodott. A ludak többsége nagy lilik, a második legszámosabb faj a nyári lúd. A madártömegben 19 globálisan veszélyeztetett vörösnyakú lúd és két kis lilik is feltűnt, de láttak már ritka vendég apácaludat, örvös ludat, vörös és bütykös ásóludat is

A ritkaságok mellett különlegességnek számítanak a színes nyakgyűrűvel jelölt ludak megfigyelései, és a jelölőeszközök azonosító kódjainak távcsöves leolvasásai is. Ez alapján tudható, hogy nyolc példány Magyarországról, három Svédországból, kettő Csehországból, Finnországból, Hollandiából és Oroszországból pedig egy-egy madár érkeztek Tata és környékére. A tavon napközben több ezer réce, sárgalábú és dankasirály is látható.

A madárlétszám rendkívül gyorsan, akár egy-két nap alatt is további ezrekkel változhat. Csúcsidőszakban, november végén és december elején, a tavon éjszakázó vadlibák száma akár a 40 ezret is elérheti. Az érdeklődőket a sok ezer lúd teleszkópos megfigyelése mellett egész nap változatos programok várják, de az események online is követhetők lesznek.