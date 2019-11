A fideszes Bácskai vezetett IX. kerület fantomalkalmazottakkal és kényszertörölt céggel is szerződött kommunikációra

A hvg.hu beszélt néhány ilyen alkalmazottal, mondtak furcsaságokat bőven.

Éves szinten több tízmillió forintot is spórolhat a kerületnek Ferencváros új vezetése csupán azzal, hogy megszüntet vagy nem köt újra egy rakás, még a fideszes Bácskai János polgármestersége idején aláírt, névleges vagy egymással párhuzamos feladatok elvégzésre szóló kommunikációs szerződést - írja a hvg.hu . A lap szerint megbízások egy része zseniális trükkel működött: relatív kis összegről szólt, így évekig nem is szúrt szemet senkinek. Ahogy arról a Népszava is beszámolt , a kerületi, Ferencváros című lapnál kezdtek el kidőlni a csontvázak a szekrényből, a Lokálpatrióta Egyesület elnökének felesége, Deutsch Kornélia havonta 100 ezer forintért olvasta át és ellenőrizte (vagyis: korrektúrázta, esetleg olvasószerkesztőként dolgozott vele) a lapot. Azonban a lapnál dolgozó emberek nem tudtak róla, hogy Deutsch Kornélia a munkatársuk lenne. A hvg.hu szerint Deutsch Kornélia nem volt egyedül: segédszerkesztőként, havi 254 ezer forintos megbízási díjjal szerepelt az önkormányzati lap fizetéslistáján az újság októberben kirúgott főszerkesztője, Veres László felesége is: Veres Judit azonban ilyen munkát nem végzett. Ennél is különösebb a lap szerint annak az OP-KAR Kft.-nek a megbízása, amelynek az alábbi teendőket kellett ellátnia (a szerződésben szereplő feladatlistát a teljesebb élmény kedvéért szövegszerűen idézzük):