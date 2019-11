A kormány kezdeményezi az ENSZ-nél, hogy legyen a kommunista diktatúrák áldozatainak nemzetközi emléknapja

Két dolgozóját, a korábbi orvosigazgatót és egy ápolónőt bocsátott el a siófoki kórház a múlt héten. Mivel mindketten vállaltan szemben állnak a kormánypártokkal, így elképzelhető, hogy politikai okokból rúgták ki őket.

Viharos szelek fújnak címmel osztott meg egy bejegyzést Nagy Gábor, Siófok alpolgármestere. - A siófoki kórházban betöltött orvosigazgatói posztomról hat év után, november 8-án lemondtam – írta. – Munkámat a központi műtő osztályvezető főorvosaként láttam el egészen november 20-áig. Közalkalmazotti jogviszonyomat ugyanis másnap megszüntették. A szűkszavú történet kapcsán megkerestük az egykori orvosigazgatót, aki közölte, annál többet, amit a bejegyzésben leírt, nem akar mondani. Más forrásokból úgy értesültünk, hogy politikai okokból távolították el a kórházból. A választásokon ugyanis Nagy Gábor egyéniben függetlenként elindult a kiliti körzetben a Fidesz-KDNP helyi jelöltjével szemben. A körzetben a város polgármestere, Lengyel Róbert Becsülettel Siófokért Egyesülete nem indított saját jelöltet, hanem szimpatizánsaikat Nagy Gábor támogatására kérték, aki meg is nyerte a voksolást. Az új önkormányzatban – ahol korábban az ellenzéki polgármester kormánypárti közgyűléssel volt kénytelen együtt dolgozni – az ellenzék kétharmados többségbe került, s Nagy Gábort alpolgármesternek választották. Ezek után természetesnek érezte, hogy lemond a kórházban betöltött pozíciójáról, ekkor felajánlották neki a központi műtő vezetését, ám alig két hét után behívatták, s közölték vele, el van bocsátva. Értesüléseinket Nagy Gábor sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarta. Nem ő az egyetlen, akit vélhetően politikai meggyőződése miatt rúgtak ki a siófoki kórházból: a múlt héten egy ápolónőnek is azonnali hatállyal felmondtak egy Facebook-poszt miatt, amellyel az intézmény szerint megsértette a kórház jó hírnevét. - Siófok és környéke országgyűlési képviselője, Witzmann Mihály oldaláról osztottam meg egy bejegyzést azzal a megjegyzéssel, hogy remélhetőleg nem azért vág furcsa arcot a képviselő, mert urológiai problémája van, akkor ugyanis nehéz helyzetbe kerül. Előtte látott ugyanis napvilágot a hír, hogy Siófokon bezárnak osztályokat, többek között az urológiát – mondta V. H. Mónika.

Mint elmesélte, hét év után, tavaly novemberben költözött vissza Siófokra, és felnőtt szakápolóként kezdett el dolgozni a belgyógyászaton. Egyúttal azonnal csatlakozott Lengyel Róbert kampánycsapatához, amit jelentett is az ápolási igazgatónak, megjegyezve, nem fogja bevinni a politikát a munkahelyére. Felettese tudomásul vette politikai szerepvállalását. – Amióta győzött az ellenzék Siófokon, láthatóan elkezdtük csípni egyes kormánypártiak szemét – folytatta V. H. Mónika. – A bejegyzés megosztása utáni napokban felhívtak, hogy azonnal menjek be az ápolási igazgatóhoz. Az ápolási igazgatóval és egy másik felettesével lezajlott beszélgetés hiába próbált azzal érvelni, hogy a magánoldalán írt egy magánbejegyzést, felettesitől többször is elhangzott, „főleg a mostani helyzetben”, illetve, hogy „ilyen politikai helyzet van, tudod, milyen kellemetlen helyzetbe hozol bennünket, milyen kellemetlen helyzetbe hozod a főigazgató urat?”. Persze próbált küzdeni az állásáért, azt is megígérte, törli a posztot – azt követelték tőle, hogy ott és azonnal törölje –, s egy utolsó esélyt kért, de főnökei hajthatatlannak bizonyultak, mondván, nem tehetik meg, hogy megadják az esélyt! V. H. Mónikát másnapra hívták vissza a felmondási papírok aláírására, ám ügyvédje tanácsára addig nem volt hajlandó szignózni a kirúgását, míg nem látja a mellékletet, amely állítólag az ominózus posztot tartalmazta – ezt azonban nem mutatták meg neki. Így aztán leszámolt ugyan, leadta a ruháját, a kulcsait, a belépőkártyáját.

– A papírokat még nem kaptam meg, de biztos, hogy perelni fogok – mondta lapunknak. Az ügyben kerestük Inczeffy Istvánt, a kórház főigazgatóját, aki kérte, egy órával később hívjuk vissza, ám ezután már nem vette fel a telefonját, hiába próbálkoztunk többször is. - Túl sok lenne a véletlen egybeesés, hajlok rá, hogy a politika dolgozik a háttérben és a kórház vezetése csak eszköz – mondta Lengyel Róbert siófoki polgármester, akit azért kerestünk meg, mert alpolgármestere, illetve egyik aktivistája érintett a kórházi ügyekben. – Felháborít és elszomorít, hogy 30 évvel a rendszerváltás után ilyesmi megtörténhet, és miközben szakemberek sora hiányzik egészségügyből orvost és ápolót rúgnak ki indokolatlanul. A személyzeti politika ugyan a kórház belügye, ám a két eset közügynek tűnik. Ha a politika van a háttérben, szégyelljék magukat, akik a paraván mögül tesznek tönkre egzisztenciákat gyáva és aljas módon! A város lakói által megbecsült embereket hurcolnak meg, csak mert más a politikai nézetük! Mert ezek szerint már az is baj, ha nem pártszínekben, hanem függetlenként elindul valaki egy választáson a hatalommal szemben.