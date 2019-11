Orbán Viktor megmondta, hol legyen újra a világ közepe

A visegrádi négyek is tárgyalnak róla, és az uniós külügyminiszteri tanácsülésen is témává tennék.

A kommunista diktatúrák áldozatainak nemzetközi emléknapjáról nyújt be kezdeményezést az ENSZ-nek Magyarország - jelentette be az MTI tudósítása szerint a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón. Szijjártó Péter a kezdeményezést azzal indokolta: a kommunista diktatúrák az emberiség közös történelmének tragikus részét képezik, nemcsak a kioltott emberéletek száma miatt, hanem azért is, mert több száz millió embert tettek testileg és lelkileg tönkre, tettek földönfutóvá, munkanélkülivé vagy munkaképtelenné, illetve nemzedékeket taszítottak jövőkép nélküli, kilátástalan helyzetbe. "Nem engedhetjük meg nemzetközi szinten sem a kommunisták által elkövetett bűncselekmények relativizálását, és nem engedhetünk nemzetközi szinten sem azoknak a visszataszító és gátlástalan kísérleteknek, amelyek egyfajta hamis nosztalgiát felhasználva, történelemhamisítást próbálnak elkövetni" - jelentette ki. Szijjártó Péter ismertetése szerint a kormány megkezdte az emléknapról szóló ENSZ közgyűlési határozattervezet előkészítését, így a téma szerepel a visegrádi négyek külügyminisztereinek jövő heti prágai tárgyalásának napirendjén. A magyar külügyminiszter kezdeményezte azt is, hogy a kérdés kerüljön fel a december 9-ei európai uniós külügyminiszteri tanácsülés napirendjére, hogy minél több uniós ország támogatását meg tudják szerezni.