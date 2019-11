"Nincs két bolygónk" - országszerte tüntettek a klímavédő diákok

Továbbra is számos iskola környékén szennyezett a levegő a Greenpeace friss mérései alapján. A zöld szervezet fővárosi és vidéki iskoláknál, óvodáknál vizsgálta a nitrogén-dioxid-szennyezettséget. A vizsgálat 41 intézményből 28-nál mutatott jelentősebb, ezen belül három esetben kifejezetten magas szennyezettséget.

A gyerekek egészségét még a felnőttekénél is jobban veszélyezteti a légszennyezés. A Greenpeace ezért tavaszi méréseit megismételve 2019. szeptember 17. és október 15. között még több helyszínen vizsgálta a levegő nitrogén-dioxid-szennyezettségét nem csak fővárosi, hanem vidéki helyszíneken is - tájékoztatott a zöld szervezet. A 41 vizsgált intézményből 28 esetben mutatott a mérés magas, a Greenpeace szerint már elfogadhatatlan, 40 mikrogramm/köbméter feletti értéket. Ez az éves határértéknek felel meg, mely felett a Greenpeace álláspontja szerint már jelentős a légszennyezettség. Budapesten és a környékén 30 oktatási intézményt (iskolát, óvodát) vizsgáltak. Ezek közül 23 iskolánál volt 40 mikrogramm/köbméter feletti a nitrogén-dioxid koncentráció. Három esetben extrém magas értéket mutattak az eredmények: a körülbelül egy hónapos mérés átlaga magasabb volt még a 24 órára megadott 85 mikrogramm/köbméteres határértéknél is. Pécsett 9 iskolánál, illetve óvodánál mért érték 5 esetben haladta meg a 40 mikrogramm/köbméter értéket, mely a nitrogén-dioxidra megadott éves határérték. Pécsett továbbá egy esetben nem egy iskolánál, hanem egy forgalmas kereszteződésnél az egy hónapos időszak alatt mért érték átlaga meghaladta a 24 órás határérértéket is. Pécs Budapest mellett a másik település, ahol a hivatalos mérőállomás adatai alapján már többször mértek éves határérték-túllépést nitrogén-dioxidra, és emiatt folyik uniós kötelezettségszegési eljárás a magyar kormány ellen - jegyzi meg a Greenpeace. Miskolcon alacsonyabb szennyezettséget mértek, de az amúgy a légszennyezettségnek egyik leginkább kitett borsodi megyeszékhelyen inkább a részecskeszennyezés jelent gondot: itt rendszeresen súlyos problémát okoz a főként szilárd tüzeléses fűtésből, iparból származó PM-szennyezés. A Greenpeace friss mérési eredményeinek tükrében üdvözli a fővárosi vezetés szennyező dízelek kivonására vonatkozó terveit, és az új budapesti városvezetéstől is azt várja, hogy ismertesse részletes ütemtervét annak érdekében, hogy 2026. szeptember 1-ig fokozatosan kitiltsa a dízelautókat és más szennyező járműveket Budapestről, valamint kivonja a dízelüzemű BKV-buszokat a forgalomból. „Azt várjuk minden felelős városvezetőtől, hogy a lakosság védelmében tegyen meg mindent a szennyező járművek korlátozásának és a fenntartható közlekedés terjedésének, fejlődésének érdekében” – mondta el Simon Gergely, a Greenpeace Magyarország légszennyezési szakértője.