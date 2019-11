2021-től vége a kivételezésnek az EU-s polgárokkal Nagy-Britanniában

Ma zárul a német szociáldemokraták elnökválasztása, a győztes személyére pedig szombaton derül fény.

Ketten kerültek a második körbe, Olaf Scholz szövetségi pénzügyminiszter Klara Geywitz-cel indult, velük Saskia Esken és Norbert Walter-Borjans néz farkasszemet. A nagy kérdés az, lesz-e irányváltás az SPD-n belül? Ha ugyanis az utóbbi páros győzedelmeskedne, az azt jelentené, valószínűvé válna, hogy a párt kilépne az uniópártokkal alkotott nagykoalícióból. A favorit azonban inkább az előbbi páros. Olaf Scholz szövetségi pénzügyminiszter az SPD egyik legismertebb politikusa, más kérdés, képes lenne-e a status quo képviselője kivezetni a politikai erőt súlyos válságából. Az előjelek nem túl jók, az SPD-t 13-15 százalék között mérik és a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párttal van versenyben a harmadik helyért. Különösen a fiatalabbak körében áll rendkívül gyengén. Sokan kételkednek abban, hogy Scholz tényleg a nagy megmentő lenne, de még sanyarúbb jövő előtt állhat a párt akkor, ha kilépne a nagykoalícióból és idő előtti választást csikarna ki. Egy voksolás az SPD Waterlooját is jelentené. Az SPD-nél azért döntöttek a pártelnöki rendszer bevezetése mellett, mert a Zöldeknél eredményes volt ez a rendszer. Csakhogy a környezetvédők sikerében szerepet játszott az, hogy Németországban a figyelem a menekültválságról a klímavédelemre terelődött át és ezzel a kérdéssel a fiatalok figyelmét is sikerült felkelteni. Az SPD-nél azonban továbbra is hiányoznak olyan személyiségek, akik képesek lennének megszólítani az ifjabb generációt. Egyre nagyobb tehertétel a párt számára, hogy a pártelnökválasztási hadjárat már nyár óta tart. Emiatt mind rosszabb a hangulat au SPD-n belül, hiszen az egyes jelöltek egyre keményebben támadták egymást az utóbbi időben. Stephan Weil alsó-szászországi miniszterelnök pedig nagyon hevesen érvelt amellett, ne a Walter-Borjans-Esken párosra voksoljon a több mint 400 ezres tagság. Malu Dreyer, a párt ideiglenes elnöke figyelmeztetett is arra: nem lenne szabad övön aluli ütéseket bevinni. Attól is tart, hogy szoros eredmény születik, ez ugyanis még inkább megosztaná az SPD-t.