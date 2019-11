A magyar származású Claire Szabó lett az új-zélandi kormánypárt elnöke

Szabó részben '56-os menekült apja tapasztalatai miatt döntött úgy, hogy azoknak segít, akiknek oktatásra vagy lakhatásra van szüksége a beilleszkedéshez.



Magyar idő szerint szombat hajnalban a 41 éves új-zélandi-magyar kettős állampolgárságú Claire Szabót választotta elnökének a kormányzó szociáldemokrata (Labour) párt Új-Zélandon, szúrta ki a 444.hu . Az ottani sajtó nyomán írják, hogy

a kormánypárt jelenlegi vezetése, beleértve Jacinda Ardern miniszterelnököt, Szabót akarta elnöknek

Végül Szabónak a párt kongresszusán elmondott beszéde döntötte el végül a versenyt, amiben Tane Phillips, a szociáldemokraták maori származású jelenlegi alelnöke volt fő ellenfele. Beszédében arról beszélt, hogy részben pont az apja előtt bevándorlóként és menekültként állt kihívások miatt foglalkozott egész életében olyanokkal, akiknek segítségre, oktatásra vagy lakhatásra van szüksége.

Claire Szabó apja '56-os menekült, ő maga már Új-Zélandon született.

Élt Magyarországon is, az állampolgárságot ekkor szerezte meg, a nyelvet is beszéli. Korábban egy non-profit cégnél kezdett dolgozni, ami menekülteknek és bevándorlóknak segített beilleszkedni és angolul tanulni. Ekkor kezdett politikával is foglalkozni.Tanult a Harvardon, majd pedig már a szociáldemokrata politikusként lett az új-zélandi Habitat for Humanity vezérigazgatója is - ezt a posztját várhatóan feladja.



A szociáldemokraták előző elnöke, Nigel Hawort azért mondott le, mert a hírek szerint nem megfelelően kezelt egy szexuális zaklatási ügyet, amiben a párt egyik parlamenti munkatársát vádolták.