Elő a szelvényt! Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait

A törvénycsomaghoz hozzácsapott javaslat szerint eztán havi 1,5 helyett 3,2 millió forint járna a pozíciót 2012 óta betöltő Darák Péternek.

Duplájára emelné a Kúria elnökének fizetését a KDNP, számol be az igazságügyi törvénycsomaghoz az utolsó pillanatban benyújtott módosító javaslatról az RTL Híradó. A legfőbb bírói testület vezetője az eddigi havi másfél millió helyett több mint három millió forintot keresne.



A Kúria-elnök fizetését eddig a köztisztviselői bérekhez kötötték, ám nem ezek emelésével érné el a javaslat a változást. Helyette a fizetés eztán a bírói alapbér hétszeresét vihetné haza az elnöki pozíciót 2012 óta betöltő Darák Péter.



A kisebbik kormánypárt szerint egyszerű bérrendezés zajlik, ahogy korábban a köztársasági elnök fizetését is emelték, úgy most az igazságügyi vezetők bérét is növelik. A Fidesz tömören annyit nyilatkozott, támogatják ezt.

A DK szerint a vezetők aránytalan béremelésével valójában a függetlenségüket vásárolják meg a kormánypártok: a javaslat ugyanis egy a bíróságok függetlenséget és önállóságát jelentősen korlátozó törvénycsomagban kapott helyet.