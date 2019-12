Lezuhant egy kisrepülőgép Dél-Dakotában, kilencen meghaltak

Joseph Muscat is érintett lehetett Daphne Caruana Galizia kivégzésében.

Lemond a tisztségéről január 18-án Joseph Muscat máltai miniszterelnök, akivel szemben felmerült az a vád, hogy politikailag beavatkozott a Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró meggyilkolása ügyében folyó vizsgálatba - tudta meg névtelenséget kérő pártbéli forrásoktól az AFP francia hírügynökség. Az AFP azt írja, hogy a kormányfő egyelőre meg nem határozott időpontban



A 45 éves Muscat 2013 óta Málta miniszterelnöke. Legutóbb 2017-ben, előrehozott választáson aratott győzelmet. A választást azért kellett megtartani, mert a Panama-iratok néven ismertté vált off-shore-botrányban a máltai kormányfő közvetlen környezetének érintettsége is felmerült. A Panama-iratok Máltát érintő ügyeit szintén Daphne Caruana Galizia tárta fel.

Muscat kormányának egyik minisztere és kabinetfőnöke a héten lemondott, majd ez utóbbit kihallgatta és őrizetbe vette a rendőrség az újságíró-gyilkosság ügyében. Galizia röviddel halála előtt korrupcióval vádolt meg ismert politikusokat, köztük Muscat kabinetfőnökét és barátját.

A kormányfő lemondását követelők összeférhetetlenségről beszélnek, szerintük Muscat akadályozza az igazság felderítését . "A miniszterelnök felügyeli a nyomozást a legjobb barátja ellen, akit a jelek szerint felmentenek, még mielőtt bíróság elé kellene állnia" - összegezte a helyzetet pénteki vezércikkében a szigetország vezető napilapja, a Times of Malta. A szóban forgó "legjobb barát" Keith Schembri, a kormányfő jobbkeze. Hétfőig egyben a kabinetfőnöke is volt, a rendőrség néhány órával lemondása után vette őrizetbe. Sajtóhírek szerint a letartóztatott milliomos, Yorgen Fenech őt nevezte meg a bérgyilkosság értelmi szerzőjeként. A lovinmalta.com online hírportál rendőrségi forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a milliomos megemlítette a miniszterelnököt is.