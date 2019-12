Női kézi-vb: a magyar válogatott négy góllal kikapott a spanyoloktól

A Mezőkövesd döntetlent játszott Felcsúton, a Debrecen pedig begyűjtötte a három pontot Zalaegerszegen.

A Budapest Honvéd hét veretlen bajnoki után szombaton 2-0-ra kikapott a Kisvárda vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 14. fordulójában. A vendégek kezdték aktívabban a mérkőzést, ám csak szögletekig jutottak, majd még negyedóra sem telt el, amikor Gosztonyi a hazaiakat juttatta vezetéshez. A folytatásban a szabolcsi gárda biztosan őrizte vezetését, így előnnyel mehetett a szünetre. A második félidőben a Honvéd birtokolta többet a labdát, ám – egyetlen alkalomtól eltekintve – igazán nagy helyzetet sem tudott kialakítani. A kiválóan védekező Kisvárda a hajrára egy gyorsan végigvitt kontrából kettőre növelte az előnyét, amivel eldöntötte a meccset. A fővárosi együttes ötmeccses győzelmi sorozattal érkezett Kisvárdára, ahol első vereségét szenvedte el szeptember 14. óta.



Eredmény: Kisvárda-Budapest Honvéd 2-0 (1-0) Kisvárda, 2430 néző, v.: Farkas gólszerzők: Gosztonyi (14.), Grozav (81.) sárga lap: Lucas (29.), Seco (73.), illetve Kesztyűs (40.), Gazdag (73.), Banó-Szabó (93.), Aliji (93.) Kisvárda: Felipe - Hej, Kravcsenko, Rubus, Protic - Karaszjuk, Lucas, Gosztonyi (Seco 63.) - Cukalasz, Kovácsréti (Sassá 59.) - Grozav Honvéd: Tujvel - Batik, Kamber, Lovric - Kesztyűs, Vadócz (Banó-Szabó 68.), Nagy G., Gazdag (Ngog 75.), Aliji - Ben-Hatira (Moutari 59.), Lanzafame

Az Újpest 4-2-re nyert Pakson. A kezdés után a Paks volt valamivel aktívabb, a 20. percben Feczesin góljával mégis a vendégek szereztek vezetést. A szünetig kevés lehetőség adódott, nem is változott az állás. A fordulás után megvolt ugyan a hazai lendület, de ebből ismét a vendégek jöttek ki jobban, akik 15 perc alatt két helyzetüket is gólra váltották, Fecezsin a második gólját is megszerezte. A paksiak hibába szépítettek gyorsan, és próbáltak a folytatásban is kezdeményezni, támadójátékukat sok hiba jellemezte, így a kapura nem jelentettek veszélyt. Az Újpest a 77. percben döntötte el a találkozót, akkor Pauljevic egy kontra végén éles szögből volt eredményes. Hahn után a hajrában egy másik paksi cserejátékos, Bor is eredményes tudott lenni, de a hátralévő idő már kevés volt a házigazdáknak a további felzárkózáshoz. A Paks hetedik hazai mérkőzésén negyedszer maradt alul, és immár hat forduló óta nyeretlen a bajnokságban, ebben az időszakban egy döntetlen mellett ötödször szenvedett vereséget. Az Újpest hetedik idegenbeli mérkőzésén ötödször nyert.



Eredmény: Paksi FC-Újpest FC 2-4 (0-1) Paks, 1315 néző, v.: Karakó gólszerzők: Hahn (62.), Bor (85.), illetve Feczesin (21., 51.), Zsótér (60.), Pauljevic (77.) sárga lap: Szabó J. (41.), Könyves (45.), illetve Heris (68.), Simon (80.) Paks: Rácz - Kulcsár D., Lenzsér, Fejes, Szabó J. - Windecker, Simon Á. (Kecskés, 70.), Balogh B. - Könyves, (Hahn, a szünetben), Böde, Remili (Bor, 78.) Újpest FC: Banai - Pauljevic, Heris, Ristevski, Burekovic - Sankovic - Onovo (Szakály P., 85.), Nwobodo, Zsótér, Bjarnason (Simon, 61.) - Feczesin

A MOL Fehérvár FC a régi-új vezetőedző Joan Carillo irányításával 3-1-re legyőzte a házigazda Diósgyőr csapatát. Mozgalmas első félidőt láthatott a diósgyőri arénába kilátogató csaknem 4000 néző: a vezetést a vendégek szerezték meg nagyon hamar, de a kiegyenlített küzdelmet hozó játékrész hajrájához érkezve egy fehérvári védelmi hiba és Bacsa harcossága nyomán megérdemelten egyenlített a DVTK. Alig telt el azonban néhány perc, újra a Fehérvárnál volt az előny, Kovács István remek egyéni megmozdulásának eredményeként. A szünetre tehát egygólos vendégvezetéssel vonultak a felek, fordulás után pedig folytatódott a kiegyenlített játék. Gólszerzési lehetőség mindkét csapat előtt adódott, ám a következő találatig egészen a hajráig kellett várnia a közönségnek, de a gól nem a hazai szurkolók örömére esett: Nikolov egy szép támadás után öt perccel a rendes játékidő vége előtt gyakorlatilag eldöntötte az összecsapást. Joan Carillo így négy év után győzelemmel tért vissza a Fehérvár kispadjára. A DVTK sorozatban három veretlenül megvívott hazai bajnoki után szenvedett ismét vereséget, a székesfehérvári együttes pedig megőrizte idegenbeli veretlenségét az élvonalban.

Eredmény: Diósgyőri VTK-MOL Fehérvár FC 1-3 (1-2) Diósgyőr, 3964 néző, v: Berke gólszerzők: Bacsa (41.), illetve Stopira (7.), Kovács (45.), Nikolov (85.) sárga lap: Iszlai (35.), illetve Pátkai (67.), Elek (79.) Diósgyőri VTK: Danilovic - Sesztakov (Orosz D., 90.), Polgár, Tamás M., Vági - Márkvárt, Iszlai - Hasani (Korbély, 72.), Rui Pedro, Prosser (Szabó B., 87.) - Bacsa MOL Fehérvár FC: Kovácsik - Nego, Juhász, Muszliu, Stopira - Hadzic (Elek, 75.), Nikolov - Kovács (Pantic, 89.), Pátkai, Petrjak (Milanov, 65.) - Futács

A Mezőkövesd 1-1-es döntetlent játszott a Puskás Akadémia otthonában. A hazaiak már a hatodik percben megszerezték a vezetést, miután Ezekiel Henty öt méterről a kapuba továbbított. Budu Zivzivadze csakhamar egyenlíthetett volna, de Hegedüs Lajosnak sikerült védenie. A Puskás Akadémia csapatkapitányát, Szolnoki Rolandot a 29. percben második sárga lapja után kiállította a játékvezető. A szünetig hátralévő időben a vendég borsodiak irányították a játékot, többet birtokolták a labdát, de csupán lesgólig jutottak. A második félidőben mindkét oldalon számos lehetőség alakult ki. A Mezőkövesd ismét szerzett egy les miatt meg nem adott gólt, majd Zivzivadze a 88. percben a hálóba talált, így az egy órán át emberelőnyben játszó borsodiak egy pontot megmentettek. A Mezőkövesd immár hét forduló óta veretlen, mérlege ebben az időszakban három győzelem és négy döntetlen.

Eredmény: Puskás Akadémia FC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-1 (1-0) Felcsút, 1200 néző, v.: Pintér gólszerzők: Henty (6.), illetve Zivzivadze (88.) sárga lap: Szolnoki (9., 29.), Van Nieff (13.), illetve Zivzivadze (4.), Pillár (87.) piros lap: Szolnoki (29.) Puskás Akadémia: Hegedüs - Szolnoki, Meissner, Hadzsiev, Spandler - Van Nieff, Knezevic - Mebrahtu, Henty (Sós B., 74.), Gyurcsó - Vanecek (Radics, 39.) Mezőkövesd: Szappanos - Farkas D. (Vadnai, 79.), Pillár, Katanec, Silye - Berecz, Karnyicki - Pekár (Nagy D., 53.), Cseri, Vajda (Sajbán, a szünetben) - Zivzivadze

A Debrecen szervezett játékkal begyűjtötte a három pontot Zalaegerszegen. A hazai együttes azonnal támadásokat vezetett és az első percekben több komoly helyzete is adódott. Szűk tíz perc elteltével viszont a vendégcsapat került előnybe, amely jól használta ki, hogy a zalaegerszegi térfélen nagy terület nyílt: egy nagyszerű kiugratás után Garba higgadtan passzolt a kapuba. Nem sokkal később egy beadást követően a menteni igyekvő Bobál Dávid szerencsétlenül ért a labdába, majdnem 0-2 lett az állás. Ezt a két lehetőséget leszámítva végig a ZTE játszott kezdeményezőbben, de ahogy az elején, úgy a folytatásban is kihagyta a helyzeteit. Az utolsó negyedórára pedig már ezek is elmaradtak. A DVSC a kezdeti bizonytalanság után szervezettebbé vált hátul, illetve többször védett nagyot Tomás Kosicky. A fordulást követően még nagyobb lett a Zalaegerszeg labdabirtoklási fölénye, ugyanakkor alig akadt helyzete, a debreceniek hatékonyan védekeztek. A DVSC a hajrához közeledve – Garba második góljával – megduplázta előnyét, és bár a ZTE megnyomta az utolsó tíz percet, volt esélye a szépítésre, de Kosicky parádés védései miatt nem változott az eredmény.